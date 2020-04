Uitstellen regels ‘enige manier om door deze situatie te komen’

Als gevolg van de pandemie zijn de eerste acht wedstrijden op de Formule 1-kalender weggevallen en is nog niet duidelijk wanneer er wel aan het seizoen kan worden begonnen. Daarmee dreigt een flinke financiële strop voor de teams in de koningsklasse. Een van de eerste maatregelen die de Formule 1 nam om de teams te helpen is het uitstellen van de nieuwe technische regels voor 2021. Het was de bedoeling dat er vanaf volgend jaar met een sterk gewijzigde auto zou worden gereden waarmee de coureurs gemakkelijker zouden kunnen inhalen, maar de introductie van de nieuwe wagen is nu uitgesteld naar 2022 en wordt mogelijk met nog een jaar opgeschoven.

Doordat de teams gedurende de rest van het jaar niet verder mogen werken aan de auto’s voor de nieuwe regels en de huidige wagens maar beperkt mogen worden doorontwikkeld voor 2021, zullen de teams in elk geval dit jaar veel minder geld uitgeven. “Dit is cruciaal, want we krijgen dit jaar te maken met een financiële crisis en de tweede helft van 2020 belooft erg duur te worden”, laat Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur in een exclusief interview met Motorsport.com weten. Met dat laatste doelt de Fransman op het programma dat de Formule 1 vanaf de zomer nog hoopt te kunnen afwerken. “Het is duurder om achttien races in zes maanden te doen dan datzelfde aantal in twaalf maanden, want je moet meer onderdelen bij je hebben en met meer monteurs gaan werken. Dat is allemaal erg kostbaar.”

“We hadden de huidige situatie niet aangekund als we ook nog eens een nieuwe auto hadden moeten ontwikkelen”, benadrukt Vasseur het belang van het opschuiven van de reglementen. “We hadden dat als team niet voor elkaar gekregen. Ik denk dan ook dat het uitstellen van de regels voor 2021 naar 2022 en het stilleggen van de ontwikkeling van de nieuwe auto de beste beslissing is die we hadden kunnen nemen. Dit was met afstand de beste maatregel die op tafel lag en het was voor ons dus ook de enige manier om door deze situatie heen te komen.”

Budgetplafond minder effectief?

De nieuwe technische regels mogen dan met een jaar zijn uitgesteld, de introductie van een budgetplafond gaat in 2021 wel gewoon door. Een situatie die velen in de Formule 1-paddock zullen verwelkomen. Er was namelijk veel kritiek op het feit dat de bestedingsgrens van 175 miljoen dollar op hetzelfde moment van kracht werd als de nieuwe technische regelgeving en niet al een jaar eerder. Teams konden dit jaar dus ongelimiteerd geld uitgeven aan de ontwikkeling van de nieuwe auto en de vrees bestond dat 2020 het duurste Formule 1-seizoen ooit zou worden.

Vasseur is er blij mee dat het budgetplafond nog steeds in 2021 komt. “Het was een voorstel dat een paar maanden geleden al op tafel lag, om de introductie van de nieuwe technische regels en de budgetcap van elkaar los te koppelen, zodat sommige teams niet een fortuin aan de ontwikkeling van de auto zouden uitgeven in de aanloop naar de lancering van de nieuwe reglementen”, aldus Vasseur. De Fransman merkt echter wel op dat het budgetplafond al aan de hoge kant was en dat het effect ervan nog verder verloren gaat nu teams een financieel moeilijke tijd tegemoet gaan. “Vergeet niet dat wij als team momenteel niet aan dat plafond komen”, wijst de teambaas van Alfa Romeo naar de hoogte van het bedrag dat teams straks maximaal mogen spenderen in een jaar. “Ik denk dat zes of zeven teams onder het budgetplafond blijven en ver ook. En door de huidige economische situatie zal dat aantal waarschijnlijk zelfs nog hoger komen te liggen.”

VIDEO: De Formule 1-auto volgens de nieuwe technische regels