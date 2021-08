Tussenrapport Lando Norris: Overtreft zelfs zijn eigen verwachtingen

Lando Norris in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 3

Aantal WK-punten: 113

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 2e plaats (Oostenrijk)

Beste resultaat: 3e plaats (Emilia-Romagna, Monaco, Oostenrijk)

Rapportcijfer: 9,1

In zijn eerste twee Formule 1-seizoenen heeft Lando Norris een beetje naam gemaakt als de grappenmaker van de paddock. Het kleine broertje waar iedereen van houdt, maar die daarom misschien ook niet altijd even serieus werd genomen. In korte tijd is hij daardoor uitgegroeid tot een van de favorieten van de fans, maar in het rijtje ‘toekomstige wereldkampioenen’ werd hij in tegenstelling tot coureurs als Charles Leclerc, George Russell en Max Verstappen eigenlijk maar zelden genoemd.

Dit jaar lijkt alles anders voor Norris. Komt het omdat hij weer een jaartje ouder is geworden? Misschien, maar 'Lolbroek Lando' laat zich steeds vaker zien als een serieuze coureur om rekening mee te houden. Zoals pitreporter Jack Plooij al aangaf in gesprek met Motorsport.com Nederland: Lando is niet langer de Pipo de Clown van de paddock.

Voorafgaand aan het seizoen werd er verwacht dat de samenwerking tussen Daniel Ricciardo en Norris vooral zou gaan leiden tot een hoop hilariteit. Het lachen is Ricciardo echter snel vergaan: de Australiër was in de eerste seizoenshelft totaal niet opgewassen tegen zijn nieuwe teamgenoot. Het grote verschil tussen beide teamgenoten kan voor een deel verklaard worden door het feit dat de Brit al een tijdje rondloopt in Woking, maar de mate waarin Norris zijn nieuwe stalgenoot overklast is indrukwekkend. Halverwege het eerste seizoen heeft Norris meer dan het dubbele aantal punten gescoord. Alleen in Barcelona – het enige weekend waar Norris wat minder presteerde in de eerste seizoenshelft – finishte Ricciardo voor de Brit.

Die ene Grand Prix in Spanje is ook meteen de enige race in de eerste seizoenshelft waar Norris niet in de top-vijf is gefinisht. Daar kwamen ook nog eens drie podiumfinishes in Imola, Monaco en Oostenrijk bij. Vooral op de Red Bull Ring maakte Norris indruk. Tot de laatste bocht lag hij er op koers voor pole-position, om uiteindelijk naast Max Verstappen plaats te mogen nemen op de eerste startrij. Vooraf liet Norris weten dat hij niet verwachtte dat hij ook in de race de beide Mercedessen achter zich zou kunnen houden. Op zondag overtrof hij echter zijn eigen verwachtingen door bijzonder lang tegenstand te bieden in een duel met Lewis Hamilton, die tijdens de race over de boordradio al lovende woorden sprak over zijn landgenoot. Een discutabele tijdstraf voor een incident met Sergio Perez zorgde er uiteindelijk voor dat hij die andere Mercedes van Valtteri Bottas aan de finish net voor zich moest dulden. In de WK-stand moet de Fin halverwege echter zijn meerdere erkennen in Norris, die met zijn McLaren verrassend derde staat achter titelkandidaten Hamilton en Verstappen.

Diezelfde Bottas maakte in Hongarije een einde aan een imposante reeks puntenfinishes van Norris. Op de Hungaroring was de Brit namelijk een van de slachtoffers van de chaos in de eerste bocht, wat voor Norris leidde tot zijn enige DNF tot dusver dit seizoen. Het is – geheel buiten zijn eigen schuld om - het enige smetje op een verder uitstekende eerste seizoenshelft van Norris, die daarmee aantoont dat ook hij als toekomstig WK-kandidaat mag worden beschouwd.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 8,5 Ronald Vording 9,0 Koen Sniekers 9,5 Mike Mulder 9,0 Bjorn Smit 9,5