Hoe word je controls engineer in de F1? Opleiding, talent en meer

Om meer te weten te komen over wat een controls engineer precies doet, welke kwalificaties je nodig hebt en hoe je er een kunt worden, spraken we met David Sloan - controls engineer bij het Haas F1 Team.

Wat is je rol?

De control systems engineers zijn verantwoordelijk voor het bedienen van de verschillende controlesystemen in de auto en het analyseren van hun prestaties, in samenwerking met de race engineers en de coureurs.

Wat zijn je verantwoordelijkheden en belangrijkste taken?

Ik controleer de systemen tijdens de race via de telemetrie, ik zorg ervoor dat alles naar behoren werkt en stel een diagnose van eventuele problemen. Ik kijk vooral naar de remsystemen, het differentieel, het stuur, de instellingen van de koppeling en de startprestaties, en stel deze af met feedback van de coureur en race engineer. Ik moet ervoor zorgen dat alles geconfigureerd is volgens de FIA-regels, zodat de legaliteit altijd gewaarborgd is, en ik werk ook nauw samen met de motor-, ERS- en elektronica-ingenieurs van [motorleverancier] Ferrari aan vele aspecten van de systemen.

Hoe word je controls engineer?

Mijn achtergrond is in software-ontwikkeling. Ik ben buiten de autosport begonnen, maar mijn eerste baan in de autosport bij FOM was puur software schrijven. Toen ik van baan veranderde, kwam ik in aanraking met verschillende aspecten van de elektronica en controlesystemen die in de F1 worden gebruikt, dus ben ik die kant op gegaan.

Welke kwalificaties heb je nodig?

Een ingenieursdiploma is meestal een vereiste.

Wat moest je op school studeren?

Op school heb ik Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie gestudeerd.

Welke andere vaardigheden zijn nuttig?

Als je reist, breng je veel tijd door met je collega's. Het is dus belangrijk dat je goed in een team kunt werken en een gevoel voor humor kan daarbij helpen. Je prioriteiten kunnen stellen en je tijd goed kunnen indelen is ook belangrijk, want er is niet altijd zoveel beschikbaar als je zou willen. Ik denk niet dat het essentieel is om een fan van de motorsport te zijn, hoewel enige bekendheid met de sport altijd nuttig is.

Ga je ook naar races?

Ja, mijn functie is 'reizend', dus ik ga naar alle races en tests.

Hoe ziet een werkdag van een controls engineer eruit?

Tussen de evenementen door zijn het typische kantoordagen - de gegevens van het laatste evenement analyseren, rapporten schrijven en documenteren wat goed ging en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht, en dan uitkijken naar het volgende evenement, waar we de eerste elektronische en software set-ups voorbereiden.

Op het circuit hebben we elke dag vergaderingen en moeten we de startgegevens controleren om er zeker van te zijn dat de wagen voor elke sessie correct is opgebouwd en geconfigureerd, en dan het debriefen van de rijder en wijzigingen na elke sessie om maximale prestaties uit de wagen te halen. Er zijn echter veel variabelen - zoals rode vlaggen en het weer - waardoor de dag misschien niet volgens plan verloopt, en een zekere mate van flexibiliteit is vereist.

Mijn rol is bijna uitsluitend computergebaseerd, en hoewel ik nauw samenwerk met de systems engineer die de elektronica van de hardware/sensorkant voor zijn rekening neemt, is er meestal niet veel praktisch werk.

Dit artikel is in samenwerking met Motorsport Jobs tot stand gekomen. Op de website van Motorsport Jobs kan je de nieuwste functies in de autosport vinden, evenals banen bij het Haas F1 Team.