Ferrari wil dit jaar foutloze weekenden van Sainz zien

Ondanks een indrukwekkend begin van zijn Ferrari-carrière heeft Sainz in de eerste helft van het seizoen nog geen foutloos weekend gehad. De Spanjaard ziet dit seizoen daarom nog niet als zijn sterkste in de Formule 1. Sainz staat na elf races voor teamgenoot Charles Leclerc in het kampioenschap en heeft de Monegask ook qua tempo aardig partij kunnen bieden. Hoewel ook Binotto onder de indruk is van Sainz, stelt hij dat een foutloos weekend in de tweede helft van het seizoen noodzakelijk is.

“Wat ik van hem in de tweede helft van het seizoen verwacht is wat hijzelf eigenlijk al gezegd heeft”, zei Binotto. “Hij heeft nog geen enkel foutloos weekend gehad, er sluipt altijd wel ergens een foutje in. Of het nu de kwalificatie, de start of in de race zelf is. Ik verwacht dat hij blijft leren over het team, dat hij de auto beter leert begrijpen. Hopelijk kan hij dan snel een volledig weekend zonder fouten neerzetten. Dat is volgens mij erg belangrijk voor hem.”

Omdat Ferrari in de maanden voordat de Spanjaard vastgelegd werd uitgebreide analyses maakte van zijn prestaties, kwam het niet als een verrassing dat Sainz sterk zou presteren. “Ik ben niet verrast, toen we hem een aanbieding deden wisten we wel dat hij een sterke coureur was, dat hij echt goed kan racen en dat hij erg constant kan presteren”, aldus Binotto. “Hij is ook snel, dat heeft hij sinds het begin van zijn F1-carrière wel bewezen. We moeten niet vergeten dat hij het in zijn eerste seizoen bij Toro Rosso opnam tegen Max [Verstappen]. Hij deed het toen ook al heel goed. Vorig jaar was precies hetzelfde met Lando, hij deed het uitstekend en we weten allemaal hoe sterk Lando is. Hij laat het dit seizoen weer zien, dus dat verrast ons zeer zeker niet.”

Ferrari staat gedeeld derde met McLaren in het constructeurskampioenschap als de zomerstop later deze maand ten einde komt. Voor Binotto is het echter niet het hoofddoel om die positie binnen te harken. “Het gaat niet echt om die derde plaats”, vervolgde hij. “Het doel is om op ieder vlak beter te worden. We zijn capabel om onszelf steeds te verbeteren en de uitkomst kan dan best zijn dat we derde worden. Dat is realistisch. We staan op dit moment derde en het team doet het goed, maar we worden nog beter. We hebben een uitstekende line-up en ook bij hen zit nog veel potentie. Ze worden beter en blijven leren. Hopelijk blijven ze die curve doorzetten in de tweede helft van dit jaar en vooral dat ze klaar zijn voor 2022.”