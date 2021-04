Tanabe: Newey dankbaar voor compacte krachtbron Honda

Eind 2020 maakte Honda middels een persconferentie bekend dat het de Formule 1 na 2021 vaarwel zegt als motorleverancier, maar het Japanse bedrijf is niet van plan om de sport geruisloos te verlaten. De fabrikant heeft alles op alles gezet voor de ontwikkeling van de krachtbron voor het huidige seizoen, in de hoop dat het de samenwerking met Red Bull Racing kan afsluiten met een wereldtitel. De eerste tekenen tijdens de wintertest en de openingsrace in Bahrein waren zeer bemoedigend, waarbij de Red Bulls en AlphaTauri’s consistent snel waren in de vermogensgevoelige laatste sector.

Na afloop van de GP van Bahrein verklaarde Honda’s technische baas Tanabe wat er veranderd is aan de krachtbron ten opzichte van vorig jaar. “De positie van de nokkenas is verlaagd en daardoor is de hoogte van de krachtbron, evenals het zwaartepunt, lager geworden. Het is een compact pakket”, vertelde hij. De compactere verpakking van de motor zorgt er volgens Tanabe voor dat Red Bull meer speelruimte had om met verbeterde aerodynamica te komen en dus kwamen er zelfs complimenten van ontwerper Adrian Newey. “Het is lastig om met precieze cijfers te komen over hoeveel meer downforce er is of hoeveel de rondetijden beter zijn geworden. Mr. Newey zei echter dat hij dankbaar was dat wij de krachtbron compact hadden gemaakt. Er bestaat geen twijfel dat onze nieuwe krachtbron bijdraagt aan de prestaties van het chassis.”

Motor aanpassen aan karakteristieken van circuit

De prestaties van Honda en Red Bull zagen er prima uit in Bahrein, maar toch slaagde de combinatie er niet in om de openingsrace van het seizoen te winnen. Een agressieve strategie van Mercedes en een uitstekende rit van Lewis Hamilton staken daar een stokje voor. Ook leek het voordeel dat Red Bull en Max Verstappen hadden in de kwalificatie niet aanwezig te zijn in de race. Tanabe stelt dat Honda in de data gaat duiken om te kijken of de krachtbron in Bahrein wel met de optimale motorstand werd gebruikt.

“We zullen de verzamelde data bekijken en in overweging nemen. Het kan niet komen door een verhoogde vermogensoutput [bij Mercedes]”, weet Tanabe. “We moeten kijken hoeveel slijtage de krachtbron heeft opgelopen in deze race en we zullen het gebruik van de motor in de toekomst aanpassen aan de karakteristieken van het circuit. We willen verifiëren of het huidige gebruik optimaal was. Ik denk dat de krachtbron zonder problemen gebruikt kan worden, maar ik ben van plan om na te denken over wat we moeten doen om de motor in de toekomst optimaal te gebruiken.”

