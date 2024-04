De technische regels in de Formule 1 worden in 2026 compleet anders. Er komt een nieuw motorreglement en op chassisgebied gaan de auto's er heel anders uitzien. Niet alles is volledig duidelijk, maar de FIA heeft stapsgewijs al wel het een en ander bekendgemaakt.

Waarom wil de FIA nieuwe regels?

De FIA heeft om meerdere redenen besloten om een nieuw reglement op te stellen. Het voornaamste doel is de sport duurzamer te maken. De motoren krijgen een nieuwe samenstelling, met een groter aandeel elektrisch vermogen. De regels zijn ook zo opgesteld om nieuwe fabrikanten aan te trekken door de kosten te beperken. Met Audi, het behoud van Honda en de samenwerking tussen Ford en Red Bull is dat doel in ieder geval behaald.

Naast de duurzaamheid en de vergroting van het aantal fabrikanten wil de FIA de sport ook financieel aantrekkelijker maken. De autosportfederatie is bezig om het budgetplafond verder naar beneden te halen. Ook is het doel om de sport veiliger te maken. Hoe de regels eruit gaan zien is nog de vraag, maar het is wel duidelijk dat de regelgevers op meerdere vlakken druk bezig zijn.

Wat verandert er aan het chassis van de Formule 1-auto's?

We gaan in ieder geval andere Formule 1-wagens zien in 2026. Allereerst is duidelijk dat de auto's idealiter iets kleiner moeten worden. De FIA wil daarmee de trend van steeds groter wordende F1-bolides doorbreken. De wielbasis gaat van 3,6 meter naar 3,4 meter en het chassis zal ook minder breed zijn. Dit is nu 2,0 meter en gaat naar 1,9 meter. De FIA wil eveneens graag lichtere auto's, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het exacte gewicht is nog niet bekend, maar de federatie heeft laten doorschemeren dat het doel een gewichtsafname van 40 à 50 kilogram is. Daarmee komt een F1-auto op 750 kilogram, ongeveer gelijk aan de regels in 2022. Max Verstappen heeft dit overigens al aangeduid als weinig reëel, ook al omdat het aandeel elektrisch vermogen juist omhoog moet.

Het idee was oorspronkelijk dat er kleinere velgen zouden komen. De Pirelli's worden nu voorzien van 18-inch velgen en er werd gedacht aan de overstap op 16-inch velgen. De Italiaanse bandenfabrikant ziet toch van dat plan af, vooral omdat de kosten van een overstap te hoog zouden zijn en omdat het merk 16 inch minder relevant noemt voor straatauto's. Wel is Pirelli bereid om over op te stappen op een iets kleinere diameter van het rubber zelf, waarmee de banden in het geheel iets kleiner worden.

Op aerodynamisch gebied gaat er heel veel veranderen. Er komt actieve aerodynamica om Formule 1-waardige snelheden te blijven garanderen. Het idee is dat de auto's door actieve aerodynamica veel minder luchtweerstand hebben op rechte stukken, hetgeen nodig is om het nieuwe motorreglement te laten werken. Op elk circuit worden bepaalde secties aangewezen waar men met de low downforce-vleugels mag rijden. Dit is een beetje vergelijkbaar met de huidige DRS-zones.

Over DRS gesproken: dat concept komt in principe te vervallen. De FIA heeft voorgesteld om een ander hulpmiddel te gaan gebruiken. Hoe dat er precies uitziet, is nog niet bekendgemaakt. Wel is de naam al onthuld: Override Modus. De eerste berichten geven aan dat het een soort push-to-pass moet worden, gelijk aan wat er in IndyCar gebruikt wordt. Het idee is dat met een druk op de knop de topsnelheid op kan lopen tot zo'n 355 kilometer per uur. Hoe en wanneer het ingezet kan is nog niet bekend.

Wat is er al bekend over de nieuwe motorenregels?

Zoals eerder is gezegd liggen de motorregels al zo goed als vast. De V6-motoren blijven, maar hun aandeel in het vermogen van de auto's wordt aanzienlijk minder. De FIA heeft besloten dat ongeveer 50 procent van het vermogen elektrisch moet zijn. Concreet gezien gaat het vermogen van 150 kilowatt naar 350 kilowatt. Meer dan een verdubbeling dus. Het vermogen van de verbrandingsmotor gaat tegelijkertijd van 550 kilowatt naar 450 kilowatt. Om het te vertalen naar paardenkrachten: de elektromotor gaat voor 475 pk zorgen, terwijl de verbrandingsmotor verantwoordelijk is voor 540 pk. In totaal dus nét wat meer dan 1.000 pk.

De samenstelling van de krachtbronnen blijft grotendeels gelijk, alleen het MGU-H verdwijnt. Dit systeem zet nu nog de warmte van de uitlaat om in elektrisch vermogen, maar is door de FIA niet meer nodig geacht. Een bijkomend voordeel is dat de krachtbronnen hierdoor wat minder ingewikkeld worden.

Volgens de eerste berekeningen gaan de regels ervoor zorgen dat de coureurs in 2026 een paar seconden per ronde langzamer zijn, al zijn er ook simulaties uitgevoerd waarin de voorgestelde F1-auto's langzamer bleken dan de huidige F2-bolides. Meerdere F1-technici zijn kritisch op de regels, waaronder Adrian Newey. De Brit sprak met Motorsport.com over de nieuwe regels en stak zijn kritiek niet onder stoelen of banken. Ook Max Verstappen is niet te spreken over de nieuwe regels. Hieronder drie artikelen waar je meer over de mening van de beide Red Bull-mannen kan lezen.