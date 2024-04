Hoewel 2026 nog ver weg klinkt, is men in de Formule 1-paddock al volop bezig met hoe de auto's er tegen die tijd eruit moeten zien. Het motorenreglement is al rond en dat levert veel vragen op, ook bij de ontwerpers van de wagens. Red Bull-topontwerper Adrian Newey vraagt zich af wat de regels voor het racen gaan betekenen. "Het wordt zeker een vreemde formule. De motoren zullen vrijwel de hele tijd als generatoren werken," vertelt de Brit in een exclusief gesprek aan Motorsport.com. Daarmee doelt Newey op het FIA-plan om de coureurs de mogelijkheid te geven om tijdens het racen de accu's weer op te laden

Volgens Newey zit eigenlijk geen enkel F1-team echt te wachten op de nieuwe verhoudingen op motorisch vlak. De FIA beoogt een gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en vermogen uit de interne verbrandingsmotor. "Ik denk dat zelfs de FIA zal erkennen dat alleen de motorfabrikanten dit willen", zegt de ingenieur. "Vooral de marketingmensen zouden dat gezegd hebben en ik begrijp dat wel. Zij zien dat de Formule 1 een interessant platform kan zijn voor hen om technologieën te ontwikkelen."

Newey denkt dat vooral de motorenfabrikanten willen profiteren van de technologische ontwikkelingen in F1. Het percentage elektrische straatauto's neemt elk jaar toe en een betere accu kan voorsprong geven op de concurrentie. De technicus denkt echter dat een F1-batterij niet zomaar over te nemen is voor de productielijn van fabrikanten. "Wat wij nodig hebben is heel anders dan wat een normale straatauto nodig heeft. De chemische samenstelling en mogelijk ook de constructie van de accu moet heel anders zijn. Het risico bestaat dus dat onze techniek niet direct geschikt is voor de weg", noemt de 65-jarige. "Misschien is dat ook niet het belangrijkste voor de fabrikanten. Het belangrijkste aspect is dat ze het idee hebben dat de Formule 1 relevant kán zijn. De fabrikanten zullen dat echter nooit toegeven."

Tegelijkertijd ziet Newey nog een groot probleem met de nieuwe regels. De kosten rijzen in F1 de pan uit en het bouwen van accu's is een dure onderneming. Gezien het budgetplafond kan dat problemen opleveren. "Het bouwen van elektrische motoren die aan F1-standaarden voldoen, plus het maken van omvormers en batterijen, kost veel geld", legt de Engelsman uit. Hij ziet wel mogelijkheden om voor die tijd de kosten wat te drukken. "Misschien komen er nieuwe productiemogelijkheden waarmee het allemaal wat goedkoper wordt."

Newey ziet actieve aerodynamica als "een moeilijke uitdaging"

Aangezien het motorenreglement al in kannen en kruiken is, liggen alleen de regels voor het chassis nog open. De FIA is druk bezig met actieve aerodynamica, waar de eerste resultaten van tegenvielen. De regelgevers zijn daarom druk bezig om alles bij te schaven, oftewel om niet alleen aan de achterkant maar ook aan de voorkant van auto's actieve aerodynamica te gaan gebruiken. Dit zou de balans beter moeten maken, al is de exacte invulling nog niet bekend. Ook Newey weet nog niet hoe de regels eruit gaan zien. "Het motorreglement is gemaakt en erdoorheen gedrukt zonder dat er veel aandacht is besteed aan het chassis. Dat zorgt nu voor grote problemen. Ze weten niet wat ze moeten doen om die op te lossen", vertelt de man uit Colchester. "Het enige goede eraan is dat het de efficiëntie bevordert."