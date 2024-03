Formule 1 lijkt toch af te zien van 16 inch wielen na bezwaren Pirelli

Waar het motorreglement al volledig is afgerond, moet de FIA dit kalenderjaar een klap geven op de verdere regels voor 2026. Doordat het aandeel elektrisch vermogen fors omhooggaat en de Formule 1 overstapt op volledig duurzame brandstoffen, moet de hoeveelheid drag van de nieuwe auto's aanmerkelijk omlaag. De FIA denkt aan actieve aerodynamica om dit te bewerkstelligen, al zal die stap samen met de nieuwe motor extra gewicht opleveren. Het staat haaks op een ander streven van de FIA voor 2026, namelijk het doel om de auto's lichter en wendbaarder te maken.

Pirelli dringt aan op vasthouden aan 18 inch in 2026

Afscheid nemen van de 18 inch wielen is één van de manieren die achter de schermen is besproken om alsnog gewicht te besparen. De Formule 1 heeft tot 2022 met 13 inch gewerkt en overwoog voor het 2026-reglement naar 16 inch te grijpen. Dat laatste idee lijkt echter van tafel te gaan, zo blijkt uit informatie van Motorsport.com. Bandenleverancier Pirelli blijft om zowel praktische redenen als marketingredenen aandringen op het behoud van de 18 inch wielen die nu worden gebruikt. Zo zou een overstap op 16 inch grote gevolgen hebben voor het productieproces van de enige bandenleverancier. Er is vroeg duidelijkheid over nodig, des te meer omdat Pirelli dan voor 2025 nog een compleet testprogramma met zogenaamde mule cars op zou moeten richten.

Daarnaast benadrukt het Italiaanse merk dat de gewichtsbesparing van 16 inch helemaal niet zo significant is. "We kunnen in principe banden voor 16 inch velgen ontwikkelen, maar dat is wel een uitdaging, ook afhankelijk van de prestaties die worden verwacht. Het doel is natuurlijk om de 2026-auto lichter te maken, maar we moeten accepteren dat F1-auto's in de voorbije jaren vooral zwaarder zijn geworden door veiligheidselementen zoals de halo. Daar kunnen we natuurlijk geen enkele concessie aan doen. Bovendien zijn de auto's veel zwaarder geworden door de hybride motoren", legt Mario Isola uit tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Dat zijn dingen die je moet accepteren en waar je omheen moet werken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de banden."

Huidige maat heeft meer relevantie voor straatauto's

Het belangrijkste argument van Pirelli is dat 18 inch meer relevantie voor straatauto's heeft en dus meer relevantie voor de overige banden die Pirelli produceert. "Als je naar de gewone auto's kijkt, dan is de trend om voor steeds grotere velgen te gaan. Dertig of veertig jaar geleden waren de meeste straatauto's voorzien van 13 inch en sprak je bij supercars van 14 inch. Tegenwoordig heeft een normale straatauto al 18 inch en hebben supercars 19, 20 of zelfs 21 inch. Dit is de ontwikkeling van de automotive-industrie en die moeten we accepteren. Als de Formule 1 graag relevant wil blijven en als de sport graag technologie wil overdragen, dan moeten we deze richting volgen. De stap van 13 naar 18 inch was in dat opzicht een goede zet voor ons een paar jaar geleden. Van 16 inch-banden zouden we in theorie ook nog wel iets kunnen leren, maar 18 inch heeft absoluut meer relevantie voor ons", besluit Isola zijn verhaal.