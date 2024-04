Plannen actieve aero in F1 op de schop na alarmerende tests

In het seizoen 2026 komt de Formule 1 met een nieuw motorisch reglement. Dat verandert de wijze waarop het vermogen gegenereerd wordt. Per 2026 moet 50 procent van het totaal uit de verbrandingsmotor komen, en 50 procent elektrisch vermogen via de batterij. Om ervoor te zorgen dat de snelheid nog altijd F1-waardig blijft, werkt de FIA ook aan een plan voor actieve aerodynamica. Het idee is dat de vleugels in bochten in een high downforce-stand staan om grip te genereren, om vervolgens op de rechte stukken naar een low downforce-variant te switchen voor meer topsnelheid.

Een van de ideeën waarnaar gekeken is, is dat enkel de achtervleugel beweegt. Dat zou de minst complexe oplossing zijn en prima samengaan met de huidige DRS. Teams hebben dit concept de afgelopen periode getest in de simulator, en dat resulteerde in zorgwekkende resultaten. Volgens bronnen was de auto met weinig downforce en vol motorvermogen nagenoeg onbestuurbaar op rechte stukken. Er waren diverse voorbeelden van coureurs die tijdens het accelereren op het rechte stuk spinden, of niet in staat waren om ook maar de kleinste richtingverandering uit te voeren zonder dat de achterkant wegsprong.

Trager dan Formule 2

Dit probleem werd veroorzaakt door de verandering in aero-balans, die naar schatting driemaal zo sterk is als wanneer de huidige DRS wordt geopend. Een insider stelde zelfs dat de enige manier om te voorkomen dat de auto spint, was door zo conservatief te rijden dat de rondetijden zelfs trager werden dan van de huidige Formule 2-wagens.

Motorsport.com heeft vernomen dat FIA-vertegenwoordigers eerder dit jaar bij een aantal teams op bezoek zijn geweest om een beter beeld te krijgen van de situatie. FIA-bronnen hebben tevens onthuld dat de conclusie getrokken is dat actieve aerodynamica niet werkt wanneer enkel de achtervleugel wordt aangepast. De FIA heeft besloten dat in een dergelijke situatie zowel de voor- als achtervleugel zal moeten bewegen om de auto beter in balans te houden.

Horner maakt zich geen zorgen

Het doel is nog altijd om de aerodynamische reglementen voor eind juni te presenteren. Red Bull-teambaas Christian Horner is blij dat de FIA naar de teams geluisterd heeft, zo vertelt hij in gesprek met Motorsport.com: “Er wordt vooruitgang geboekt. De FIA heeft de feedback meegenomen en er zijn veranderingen doorgevoerd. We wachten op de chassisreglementen. Dat is een fundamenteel onderdeel van het 2026-pakket en hoe dat samengaat met deze motorreglementen. De diverse werkgroepen werken er hard aan. Het is belangrijk dat we op korte termijn knopen doorhakken.” Op de vraag of de bevindingen in de simulator een reden tot zorg zijn, zegt hij: “De regels zijn voor iedereen hetzelfde. Het gaat erom hoe je ze toepast en vertaalt. Ik denk niet dat we bang zijn voor de uiteindelijke reglementen. Iedereen heeft hetzelfde startpunt.”