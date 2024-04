Achter de schermen is het 2026-reglement nu al een cruciaal thema. Max Verstappen en Red Bull Racing luidden vorig jaar als eerste de noodklok in Oostenrijk. Christian Horner waarschuwde met actieve aerodynamica voor 'Frankenstein-auto's, terwijl Verstappen aangaf dat de regels op basis van de simulator 'verschrikkelijk' aanvoelden. De Formule 1 en FIA wimpelden deze kritiek in eerste instantie weg door te stellen dat Red Bull 'oude cijfers' zou gebruiken. In Mexico reageerde Verstappen met de woorden: "Wij zijn niet gek." Dat laatste blijkt intussen te kloppen, aangezien ook F1 en de FIA de alarmerende simulaties nu hebben gezien. Om het nieuwe motorreglement te laten werken, moet de hoeveelheid drag flink omlaag en moeten er aerodynamisch bokkensprongen worden gemaakt.

Met alleen actieve aerodynamica bij de achtervleugel zou de balans ernstig verstoord raken, waardoor zelfs spinnen op rechte stukken een optie bleek tijdens de simulaties. Het betekent dat F1 en de FIA naar een betere balans zoeken met ook actieve aerodynamica aan de voorzijde. Verstappen ziet echter liever dat de koningsklasse een andere richting ingaat en actieve aerodynamica helemaal niet als het antwoord voor de toekomst ziet. "Ik denk dat we op sommige banen zeker compromissen moeten sluiten, vooral op circuits waar je veel energie [van de elektrische motordelen] moet verbruiken." Op die banen is het mogelijk dat coureurs al voor het einde van de ronde zonder elektrisch vermogen vallen, wat ook meteen verklaart waarom de hoeveelheid luchtweerstand zo enorm naar beneden moet.

"Ik denk niet dat we de kant van actieve aerodynamica op moeten gaan", vervolgt Verstappen zijn antwoord aan Motorsport.com. "Maar op dit moment lijkt het er wel op dat het gaat gebeuren. Hopelijk kunnen we nog wat dingen optimaliseren. Ik vind het in ieder geval belangrijker dat we het gewicht van de auto's aanpakken. Laten we dat verbeteren in plaats van allerlei tools en trucjes gebruiken die inhalen mogelijk moeten maken. Er moet toch een andere manier zijn om het goed voor elkaar te krijgen." De drievoudig wereldkampioen weet ook dat deze zorgen een direct gevolg zijn van de motorregels zoals ze zijn afgehamerd. "Nu hebben we allerlei dingen nodig om een normale topsnelheid te kunnen halen, omdat de batterij op een gegeven moment niets meer kan leveren. Op sommige circuits zal het iets beter werken dan op andere. Natuurlijk zullen sommige mensen wel tegen mijn argumenten ingaan, maar we gaan het allemaal zien in 2026. Ik probeer er ook niet al te veel over na te denken, omdat we nog veel werk te doen hebben tot 2026, al hoop ik wel dat we de dingen nog een beetje kunnen verbeteren."

Sainz deelt zorgen van Verstappen: "Dan wordt het wat rommelig"

Waar Verstappen stelt dat anderen zijn argumenten zullen weerleggen, geldt dat niet voor Carlos Sainz. De Ferrari-coureur deelt de zorgen van Verstappen. "Zoals Max zegt zijn dit allemaal gevolgen van het motorreglement. Als je veel meer vermogen vraagt van de elektrische motoronderdelen, dan heb je actieve aerodynamica nodig om dat te compenseren. Daardoor begint het rommelig te worden qua inhalen, actieve aerodynamica en rechte stukken. Je moet er dan eigenlijk voor zorgen dat auto's gedurende de ronde minder vol gas rijden." Dat laatste is ook waarom de 2026-auto's in sommige simulaties tot dusver langzamer zijn gebleken dan de huidige Formule 2-auto's over een hele ronde.

"Aan de andere kant kunnen we de regelmakers misschien nog niet echt bekritiseren of steunen totdat we de regels echt in de praktijk hebben getest", zo vervolgt Sainz. Het lastige daarbij is overigens wel dat het op dat moment al te laat zal zijn, doordat er geen rigoureuze veranderingen meer mogelijk zijn als de 2026-auto's eenmaal klaar zijn. Het chassisreglement zal namelijk dit kalenderjaar worden vastgelegd. "Tegelijkertijd hebben de regels wel nieuwe fabrikanten aangetrokken, grote merken zoals Audi, en moeten we dat wel waarderen. Maar ik ben het met Max eens dat de huidige auto's vooral te groot en te zwaar zijn. Als ik vanaf morgen één ding mag veranderen, dan zou het dat zijn", besluit Sainz.