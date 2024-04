Waar er nog ruim anderhalf jaar te gaan is voordat het reglement ingrijpend op de schop gaat, liggen de Formule 1-plannen voor 2026 nu al onder een vergrootglas. Dat seizoen zal er een nieuw motorreglement van kracht zijn, waarbij de verdeling tussen de interne verbrandingsmotor en de elektrische componenten fifty-fifty wordt. Voor de verbrandingsmotor stapt de koningsklasse bovendien over op volledig duurzame brandstoffen. Om dat geheel te laten werken, moet de hoeveelheid luchtweerstand flink omlaag. Het is waarom de Formule 1 naar actieve aerodynamica lijkt te grijpen, al zijn de eerste simulaties niet goed verlopen. Met alleen actieve aerodynamica aan de achterkant van de auto, dreigde die zelfs op rechte stukken onbestuurbaar te worden, waardoor de Formule 1 en FIA nu ook actieve aerodynamica aan de voorkant overwegen om de auto weer beter in balans te krijgen.

Het klinkt Verstappen allemaal nog niet als muziek in de oren. "Nou ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ideeën over de regels. Als je met mensen van de Formule 1 praat, dan is het volgens hen helemaal geweldig en komt het allemaal goed. Maar ik denk dat je wel realistisch moet blijven en dat het er allemaal niet zo rooskleurig uitziet als dat ze het presenteren", laat Verstappen desgevraagd aan Motorsport.com weten. De drievoudig wereldkampioen weet echter ook dat de dingen voor 2026 aanpassen niet zo eenvoudig meer is. "Nu is iedereen al gecommitteerd aan die motorregels. Audi is de sport ingekomen door die nieuwe reglementen, dus die dingen kun je natuurlijk niet zomaar terugdraaien of snel veranderen."

Het legt de grootste weeffout bij het opstellen van de 2026-regels bloot. Om Audi over de streep te trekken en Honda binnenboord te houden, hebben de FIA en Formule 1 haast gemaakt met het motorreglement. Dat is al in een vroeg stadium afgehamerd, terwijl toen nog niet bekend was wat er aan de chassiskant moet gebeuren. Het maakt dat de chassisregels nu worden ontworpen om het motorreglement te laten werken, in plaats van dat er als een totaalpakket naar is gekeken. "Ja, omdat zich ze nu denk ik gerealiseerd hebben dat aan de motorkant toch niet alles zo efficiënt is als dat ze eerst dachten...", haakt Verstappen in.

Sainz wil graag actieve ophanging, Verstappen niet

Carlos Sainz heeft in Suzuka laten weten de zorgen van Verstappen te delen. Net als de wereldkampioen ziet ook Sainz graag dat het gewicht van de auto's wordt teruggedrongen. Lichter en kleiner moet in zijn optiek het devies zijn, al heeft Sainz ook nog een ander punt op zijn wensenlijstje staan. "Dat gaat over de ophanging. De ophanging wordt op veel circuits een belangrijk gespreksonderwerp, vooral door de hobbels en de klappen die de coureurs dan krijgen", duidt Sainz erop dat de grondeffectauto's zo laag en stijf mogelijk moeten zijn. "Als we het dan toch over actieve aerodynamica hebben, dan zou ik aan de FIA willen vragen: waarom geen actieve ophanging? Dat zou goed zijn om de gezondheid van de coureurs te beschermen, maar ook omdat we nu veel te veel vragen van de circuits. Als er ergens een hobbel zit, dan moeten we vragen of ze die weg kunnen halen. Met de 2021-auto hadden we zo'n hobbel niet eens gevoeld, maar nu kan zo'n hobbel meteen een spin of zelfs een zware crash veroorzaken. Dus als ik de FIA ergens om zou vragen, dan zou het zijn om ons ook op dat vlak wat meer te beschermen."

Verstappen ziet actieve ophanging echter niet zitten, zo blijkt bij navraag. "Ik denk dat we juist niet naar actieve ophanging en actieve aerodynamica toe moeten gaan. Dat maakt het allemaal veel gecompliceerder en daar gaan dan weer bepaalde teams op uitblinken, die dat beter voor elkaar krijgen dan anderen. Je moet het eigenlijk zo standaard mogelijk houden. Dat zie ik momenteel niet echt gebeuren met die 2026-regels, maar goed, misschien word ik nog positief verrast."