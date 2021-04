Binotto na Bahrein: "Gat naar concurrentie is nog steeds groot"

Charles Leclerc en Carlos Sainz werden op het Bahrain International Circuit respectievelijk zesde en achtste, nadat ze zich als vierde en zesde hadden geplaatst voor de openingsrace van het seizoen. Die uitslag is een flinke opsteker na de perikelen van 2020 waarin het Italiaanse team door een ondermaats presterende krachtbron en een tegenvallende auto op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap eindigde.

De bemoedigende start van het nieuwe F1-seizoen betekent echter nog niet dat Ferrari weer boven Jan is en op korte termijn in staat zal zijn om voor podiumplaatsen te vechten, zei Binotto na de race in de Golfstaat. “De kloof ten opzichte van de concurrenten is nog steeds erg groot. We hebben nog een lange weg te gaan, maar het zal ook afhangen van het circuit.”

De lange weg naar boven wordt bemoeilijkt doordat Ferrari niet langer alle tijd en energie zal steken in de verdere ontwikkeling van de SF21, de laatste auto voor de grote reglementswijziging die volgend jaar ingaat. “We weten dat we niet veel werk meer zullen steken in de ontwikkeling van deze wagen. We zullen ons vanaf nu moeten concentreren op het ontwerpen van de wagen van 2022”, vervolgde Binotto die desalniettemin positief vooruitblikte op het komende F1-seizoen. “Ik denk dat als we naar de race in Bahrein kijken en de feedback van de coureurs… Ze beginnen de auto te leren kennen, ze beginnen door te krijgen wat de limieten van de wagen zijn en uiteindelijk kunnen we misschien nog wel iets aanpassen of verbeteren. De komende drie tot vier races zullen uitwijzen wat de echte prestaties en mogelijkheden van onze wagen zijn in vergelijking met de anderen.”

De vooruitgang die Ferrari heeft geboekt is vooral te danken aan de nieuwe krachtbron die het team in de afgelopen wintermaanden heeft ontwikkeld. Hoeveel het team met die motor dichter bij de concurrentie is gekomen, valt moeilijk te zeggen, aldus Binotto. “Het is geen absolute waarde en bovendien ken ik de progressie van de anderen niet. Maar de auto presteert zoals we hadden verwacht. We zijn er in ieder geval zeker van dat we in vergelijking met de concurrenten een betere auto hebben dan vorig jaar.”