Wolff: F1 vertelde verhaal hybride motoren niet goed genoeg

Vorige maand kondigde Honda aan de Formule 1 eind 2021 te verlaten om zich te richten op klimaatdoelen, waaronder het plan om voor 2050 klimaatneutraal te opereren. Die aankondiging heeft de focus echter ook gelegd op de huidige motorformule in de F1. Er blijven met Renault, Mercedes en Ferrari slechts drie fabrikanten over en geen enkele autofabrikant heeft interesse getoond om de sport te betreden. Pas in 2026 doen nieuwe motorreglementen hun intrede, maar het vertrek van Honda zorgt voor vragen of die introductie niet vervroegd kan worden.

Volgens Mercedes-teambaas Wolff is de F1 nog altijd een uitstekend platform om hybride-auto’s te ontwikkelen en te vermarkten, maar wel vindt de Oostenrijker dat de sport de slag gemist heeft als het gaat om het promoten van de gebruikte technologie. “Ik geloof dat we het hybride verhaal niet goed genoeg vertellen. Met vijftig procent thermische efficiëntie, de complexiteit en technologie die bestaan in deze auto’s met het herwinnen van kinetische energie en via uitlaatgassen, de batterijen die we gebruiken en de technologie daarvan zijn we een goed platform voor hybride technologie.”

“De volgende generatie krachtbronnen, wanneer die ook komt, gaat in de toekomst nog meer leunen op het duurzaam herwinnen van energie en duurzame aandrijfsystemen”, vervolgt Wolff, die benadrukt dat de F1 de valkuilen van de huidige krachtbronnen moet zien te vermijden. “We weten nu dat we naar de kosten moeten kijken. We willen niet dezelfde fout maken dat we puur gericht zijn op engineering, zoals met deze motoren. Maar we moeten ervoor zorgen dat ze innovatief, duurzaam, krachtig, efficiënt en fatsoenlijk geprijsd zijn.”

De kosten van de krachtbronnen in de Formule 1 stegen enorm toen de V8-motoren eind 2013 aan de kant werden geschoven voor hybride V6-turbomotoren. Dat is voor veel fabrikanten van buitenaf een reden geweest om de F1 niet te betreden, wat de zoektocht van Red Bull Racing naar een nieuwe motorleverancier niet makkelijker maakt. “Als je kijkt naar alle kosten die horen bij het leveren van motoren, dan zijn die enorm”, zegt teambaas Christian Horner. “Dat is waarom de F1 gefaald heeft in de pogingen om nieuwe motorleveranciers en nieuwe fabrikanten naar de sport te trekken. Het legt echt de focus op deze kosten. Honda’s terugtrekking is heel jammer voor de Formule 1, maar ook een echte wake-up call.”

Met medewerking van Luke Smith