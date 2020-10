Steiner opent deur voor Schumacher: “Ben ik absoluut niet tegen”

Sinds 2017 vormen Romain Grosjean en Kevin Magnussen het rijdersduo van Haas F1, maar die combinatie lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Alle voortekenen wijzen erop dat minimaal een van de twee rijders het veld moet ruimen en het is verre van uitgesloten dat de renstal zoekt naar twee nieuwe coureurs. De naam van Nikita Mazepin is de revue gepasseerd, terwijl ook Sergio Perez en Nico Hülkenberg in verband zijn gebracht met een zitje bij de Amerikaanse renstal. Een besluit over de coureurs voor volgend seizoen heeft Steiner nog niet gemaakt, maar hij herhaalde bij Sport1 het voornemen om de coureurs langer aan het team te binden.

“Met de blik op 2022 gericht moeten we vaststellen dat die coureurs volgend jaar al bij ons in de auto zitten”, stelt Steiner, die 2021 dan ook ziet als een overgangsjaar voor Haas F1. Hij sluit niet uit dat het team volgend seizoen een of meerdere talenten uit de Formule 2 laat promoveren, mede door het hoge niveau en de ‘vele talenten’ die dat kampioenschap dit seizoen rijk is. Mocht de keuze daarop vallen, dan gaat Ferrari volgens Steiner een belangrijke rol spelen in de rijderskeuze van Haas. “We werken heel nauw met Ferrari samen. Als we coureurs uit de Formule 2 halen, dan zijn dat hoogstwaarschijnlijk Ferrari-rijders.”

Daarmee doelt Steiner op het sterke trio dat bestaat uit Robert Shwartzman, Callum Ilott en Mick Schumacher. Van laatstgenoemde wordt alom verwacht dat hij in 2021 instapt bij Alfa Romeo, maar Steiner wil de Duitser ook een kans geven als Ferrari besluit dat Haas de juiste plek voor hem is. “Daar ben ik absoluut niet tegen. Hij voert het kampioenschap aan en hij heeft geen kleine, maar een mooie voorsprong. De beslissing ligt uiteindelijk bij Ferrari, niet bij ons. Wij kunnen zeggen dat wij deze of juist een andere coureur willen, maar ik weet niet welke overeenkomsten Ferrari met de junioren heeft.” De terugkeer van de naam Schumacher in de Formule 1 ziet Steiner in ieder geval wel zitten. “Wie wil de naam Schumacher nou niet zien terugkeren in de Formule 1? En vooral in de vorm waarin hij momenteel in de Formule 2 verkeert.”