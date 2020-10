Organisatie GP Australië: "Melbourne in maart 2021 gastheer F1"

De Australische Grand Prix van afgelopen maart 2020 werd op het laatste moment afgezegd vanwege een positieve coronatest in de paddock. De recente wereldwijde opleving van het virus bezorgt de Formule 1-organisatie hoofdbrekens bij de totstandkoming van de kalender van 2021. Om niet voor verrassingen te komen te staan zou al zijn besloten om de seizoensopening (en mogelijk daarvoor ook een wintertest) in Bahrein af te werken, op het circuit waar eind november en begin december ook al twee races worden gehouden. In de hoop dat de coronapandemie volgend jaar onder controle is, zou Australië dan worden doorgeschoven naar het einde van het seizoen.

Andrew Westacott, chef van het Australische organisatiecomité, weerlegt dat scenario in een verklaring aan het Australische Wide World of Sports: “De Australian Grand Prix Corporation heeft regelmatig overleg met de Formule 1 over de voorlopige kalender van 2021 die in de komende weken gepubliceerd zal worden. Melbourne zal op de traditionele plek in maart gastheer zijn van de seizoensopening van de Formule 1. Dit zal een belangrijk onderdeel zijn van het herstel van alle grote sporten en evenementen in de staat Victoria.” De bevestiging van Westacott maakte een einde aan speculaties over het verplaatsen van de Australische Grand Prix naar later in het seizoen of een verhuizing naar The Bend, een circuit zo’n 600 kilometer verderop en ver buiten stedelijk gebied.

Sinds 1996 is de Grand Prix van Australië traditioneel de eerste race van het Formule 1-seizoen. Door het coronavirus kwam er begin dit jaar een einde aan die traditie. Vanwege het feit dat het circuit midden in de stad ligt en deels openbare weg is, werd de Grand Prix dit seizoen niet verplaatst, maar definitief geschrapt.

Australië kent op het moment van schrijven 27.388 positieve coronabesmettingen. In het land kwamen tot dusverre 905 mensen door het virus om het leven (cijfers: WHO). Het aantal nieuwe gevallen is de laatste tijd vrij gering, maar dat zou kunnen komen omdat het in Australië nu lente is en de zomer nadert.