Wolff verwacht pas na seizoen contractverlenging Hamilton

Lewis Hamilton werd zondag in Turkije voor de zevende keer wereldkampioen en na de eerste festiviteiten werd er in de paddock al snel weer vooruit gekeken naar volgend seizoen: zou de Engelsman het nu dan eindelijk tijd vinden om zijn aflopende contract bij Mercedes te verlengen en zekerheid te geven over zijn toekomst?

Al maanden wordt er gespeculeerd over de toekomst van de 35-jarige Engelsman. Hem werd al een sabbatical toegeschreven, hij zou met zijn goede vriend Wolff naar Aston Martin willen vertrekken, hij zou aarzelen om bij te tekenen omdat zijn nieuwe salaris niet helemaal te rijmen zou zijn met zijn sociaal-maatschappelijke boodschap.

Volgens Wolff lag het echter allemaal een stuk simpeler; het ontbrak de twee tot nu toe domweg aan tijd om in tijdrovende contractbesprekingen te vervallen. Met de wereldtitel veiliggesteld zouden die onderhandelingen dus snel op gang kunnen komen, maar Wolff hield in Istanbul nog een slag om de arm. “Ik denk dat we meer dan waarschijnlijk naar het einde van het jaar kijken. Niet dat we nu geen tijd voor elkaar zouden hebben, maar ik wil ons niet onder druk zetten om voor Bahrein of Abu Dhabi iets te zeggen over een nieuw contract.”

De geruchten over een jaartje vrijaf werden na de Grand Prix van Emilia-Romagna door Hamilton gevoed met de uitspraak dat er ‘geen garanties’ zijn dat hij volgend jaar op de grid staat. Zover zal het echter niet komen, verwacht Wolff. Volgens de Oostenrijker zijn Hamilton en Mercedes nog steeds gemotiveerd om samen te werken en meer geschiedenis te schrijven. “Hij houdt van racen en de concurrentie, net als het team en ikzelf,” zei Wolff. "Ik denk dat als we beiden niet de concurrentie van de stopwatch zouden hebben, het leven een stuk minder leuk zou zijn. Ik denk dat we volgend jaar meer van hetzelfde willen, nog zo’n geweldig jaar en daarna hebben we die geweldige uitdaging van de nieuwe reglementen. We zijn er nog wel even.”