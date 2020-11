Internationale media over Hamilton, Verstappen en GP van Turkije

Gazzetta: Hamilton fenomenaal in Turkije, nu al voorbij Schumacher

We beginnen zoals gebruikelijk in Italië, waar er voor de verandering eens positief over Ferrari kon worden geschreven. Vooral vanwege de opleving van Sebastian Vettel. Toch ging ook hier de aandacht vooral uit naar recordjager Lewis Hamilton. "Hamilton is een legende: hij is voor de zevende keer kampioen, net als Schumacher." In de Gazzetta durft men zelfs al enkele uitspraken te doen over wie de grootste coureur aller tijden is. "Hij heeft net als Michael Schumacher zeven wereldtitels, maar is er eigenlijk al voorbij dankzij zijn 94 overwinningen en 97 pole-positions. Duizelingwekkend en getallen die waarschijnlijk nog veel hoger worden."

Na de GP van Turkije was er vooral respect voor het bandenmanagement van Hamilton. "Alleen maar felicitaties aan deze kampioen die zondag echt zijn zevende titel wilde pakken. Hij slaagde erin met een stukje magie, vooral dankzij onverslaanbaar management van de intermediates. Een stint van meer dan vijftig ronden op een natte baan, uniek." Waar Hamilton uitblonk, ging Red Bull kopje onder. "Een goede race van McLaren met Carlos Sainz als vijfde en Lando Norris als achtste, gescheiden door beide Red Bulls waarbij Max Verstappen en Alex Albon allebei fouten hebben gemaakt." Dat het nog erger kon, bleek uit het optreden van Valtteri Bottas: "En Bottas in die andere Mercedes? Hij werd veertiende, moeten we daar nog iets aan toevoegen?"

Bild: Hamilton en Schumi samen op Olympus, Verstappen ten onder in chaos

"Op de Olympus van de Formule 1 hebben nu twee coureurs de kroon van allergrootste coureur ooit op", plaatst het Duitse Bild beide heren na 'ein Chaos-Rennen' op gelijke hoogte. "De Mercedes-ster heeft zijn klasse tijdens de regenrace in Turkije nog maar eens laten zien." Het aantal wereldtitels en de vooral manier waarop roepen respect op in Duitsland. "Het is Hamilton daadwerkelijk gelukt. Hij heeft het record geëvenaard, waarvan wij dachten dat het eeuwig en alleen bij Schumi zou horen." De krant gaat ook nog even terug in de tijd. "Uit de notulen van Bild blijkt dat de zevende Schumi-titel destijds werd gevierd met 'een knalrode drank- en dansorgie.' Schumi sloeg met zijn oude vrienden uit Kerpen Peter en Heribert Bacardi-Cola, bier, wodka en veel champagne achterover. Maar ach, in coronatijd is dat anders."

Wat niet verandert in coronatijd is het onderlinge respect. "De eerste persoon om Hamilton te feliciteren, terwijl Hamilton nog in de auto zat: Ferrari-ster Sebastian Vettel." Vettel leek eind 2013 zelf even op weg naar Schumi-records en werd nadien de voornaamste uitdager van Hamilton. In de voorbije jaren is Verstappen dat, los van Hamiltons Mercedes-teamgenoot, gaandeweg geworden. De Nederlander had echter een offday. Dat begon met een slechte start, maar draaide vooral om de eerste (en ook meteen dubbele) spin. "Max Verstappen wilde een inhaalactie plaatsen, maar de Nederlander kwam naast de ideale lijn en spinde spectaculair. Hij wist ternauwernood een crash te voorkomen, maar zijn banden waren er wel aan. Door een pitstop zou hij terugvallen." Het paste net als de indrukwekkende vertoning van Hamilton bij de voornaamste conclusie van de dag: de krachtmeting in Turkije was 'ein verrückten Rennen'.

Sky Sports: Hamilton statistisch de beste, Red Bull had kunnen winnen

In Groot-Brittannië natuurlijk al helemaal ruim baan voor 'history-maker Hamilton'. Waar men bij Sky Sports niet meteen een uitspraak over 'de beste aller tijden' wil doen, beroept men zich liever op de feiten. "Statistisch gezien is Hamilton nu wel de meest succesvolle coureur aller tijden. De belangrijkste F1-records heeft hij ofwel alleen in handen ofwel geëvenaard." Men spreekt dan ook van een 'unprecedented career'. "Het is ongelooflijk. Hamilton zette de enige man die hem nog van de titel kon houden zondag zelfs op een ronde. Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas beleefde een afschuwelijke middag en zou zeker vijf keer spinnen op weg naar P14. Hamilton toonde intussen zijn pure emotie, zowel in de cockpit als ook toen hij uit de auto klom in parc fermé. Daar leek hij zich de immense omvang van zijn prestaties pas te bevatten."

Waar het in Istanbul uitdraaide op een grote Hamilton-show hadden Verstappen en Alexander Albon het Red Bull-jubileum (van de 300ste race) eveneens kunnen opluisteren met een zeer welkome zege. "Beide Red Bulls hadden absoluut kunnen winnen", concludeert men bij Sky Sports dan ook. "Verstappen en Albon bevonden zich allebei in veelbelovende posities, maar wisten niet verder te komen dan de posities zes en zeven. Ze werden zodoende zelfs verslagen door de McLaren van Carlos Sainz, die mede dankzij een gridstraf vanaf P15 op de grid moest komen." Bij beide Red Bull-rijders gooiden eigen fouten roet in het eten. "Zo spinde Verstappen in zijn achtervolging op Perez en haalde hij zichzelf daarmee uit de strijd om de overwinning."

L'Equipe: Koning Hamilton, Verstappen krijgt rapportcijfer 3.5

Het vergooien van die winstkansen levert Verstappen in de Franse sportkrant L'Equipe zelfs het rapportcijfer 3.5 op. "De prestatiecurve van Max Verstappen ging dit weekend steeds iets verder omlaag. De Nederlander domineerde alle vrije training en was duidelijk favoriet voor de kwalificatie. Maar daarin zag hij Lance Stroll al de pole van hem stelen. Vanaf P2 kende hij een beroerde start, al verloor hij uiteindelijk maar twee plekken. Maar dat had veel erger kunnen zijn zonder die botsing tussen Daniel Ricciardo, Esteban Ocon en Valtteri Bottas." Waar vrouwe fortuna hier nog hielp, verschoven de panelen later. "De Nederlandse coureur vocht zich terug naar de podiumplekken, maar kreeg daarna twee spins te verduren waarvan zeker eentje zeer spectaculair was. Hij wist de auto eigenlijk nog op miraculeuze wijze te houden achter Perez."

Blijft overeind dat Verstappen volgens de Franse journalist van dienst meer geduld had moeten opbrengen op de ijsbaan van Istanbul. "Te veel fouten en ook te veel nervositeit in de hoop een hoofdrol voor zich op te eisen." En dat terwijl de man die wel een hoofdrol voor zich opeiste juist excelleerde door extreem geduldig te zijn. Hamilton krijgt dan ook het rapportcijfer 10, de perfecte score dus van L'Equipe. Hij staat in de Franse sportkrant als 'roi Hamilton' vermeld, als koning. "Door de intermediates maar liefst 53 ronden heel te houden en foutloos te blijven waar anderen wel fouten maakten, te beginnen Valtteri Bottas, ging de Brit er met zijn 94ste overwinning vandoor. Eén van de meest ontroerende en belangrijke zeges uit zijn carrière."