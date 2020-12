Steiner countert kritiek op Mazepin: Lauda was ook pay driver

Mazepin, de zoon van een steenrijke Russische industrieel, wordt al jaren klaargestoomd voor de Formule 1 via de Europese Formule 3, GP3 en Formule 2 en legde al veel privétests af met Formule 1-wagens, net zoals Lance Stroll dat deed in zijn voorbereiding op een F1-zitje.

In de Europese Formule 3 kon Mazepin nooit echt doorbreken, maar vanaf zijn GP3-seizoen in 2018 begon de nu 21-jarige Rus wel races te winnen. Met twee zeges en vier tweede plaatsen gaat hij het slotweekend van de Formule 2 in op de derde plek in de stand.

Toch was er veel kritiek op de promotie van Mazepin naar de Formule 1, zeker nu een rijder als Sergio Perez zonder zitje lijkt te vallen. Steiner vindt die kritiek echter misplaatst, want Mazepin is niet de eerste rijder die met geld over de brug komt. "Er zijn veel rijders die de F1 halen dankzij financiële ondersteuning", verklaarde Steiner. "Er zijn heel goede rijders die in het begin een sponsor meebrachten. We hebben het over Perez, maar toen Checo naar de Formule 1 kwam werd hij ook een pay driver genoemd en kijk nu maar eens naar hem. Hij heeft onlangs weer een podium gepakt en doet het goed. George Russell is voor mij een van de beste rijders, maar zonder de hulp van Mercedes zou hij nergens staan. Lance Stroll is er nog zo een, maar hij stond ook al op het podium. Als ze goed zijn in de Formule 2 en een sponsor hebben, dan is dat een perfecte oplossing."

Het fenomeen van pay drivers is inderdaad zo oud als de Formule 1 zelf. Zo betaalde Niki Lauda in 1972 en 1973 voor zijn eerste seizoenen in de Formule 1 bij March en BRM. "Toen ik een lange tijd geleden met Niki sprak hadden we het erover", ging Steiner verder. "Hij zei me dat hij de Formule 1 haalde dankzij een bank die hem sponsorde, zodat hij een zitje kon kopen. En toen pakte hij al snel twee wereldtitels."

Volgens Steiner heeft Mazepin de voorbije maanden bewezen dat hij zijn zitje ook op sportief vlak waard is. "Kijk, als iemand goed is en financiële steun heeft heeft die een betere kans dan iemand die goed is en die steun niet heeft. Nikita doet het ook goed in de F2, hij staat momenteel derde. Maar wil je nog meer? Ik twijfel niet meer aan hem. Hij had een moeilijke start dit seizoen, anders had hij meegedaan voor de titel. Maar de resultaten spreken altijd voor zich."

Steiner onthult dat de eerste gesprekken met de familie Mazepin al van vorig jaar dateren. Vader Dmitry Mazepin is een vaste klant in de F1-paddock en zoekt al een geruime tijd naar mogelijke bestemmingen voor zijn zoon. Zo wilde hij eerder al het failliete Force India opkopen, het team dat uiteindelijk werd gekocht door Lawrence Stroll, de vader van Lance.

"Mazepin is hier bekend, ik stond al even met hem in contact. We begonnen vorig jaar al te praten. Zij zochten voor een plek voor Nikita. Toen wij besloten om onze rijders te veranderen, kwam zijn naam al snel naar voren. Wij staan open voor commerciële partners, dus als Dmitry Mazepin met zijn bedrijf [chemiebedrijf Uralkali] wil sponsoren, waarom niet?"