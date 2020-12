Todt: FIA moet oorzaak brand Grosjean snel onderzoeken

Grosjean ontsnapte wonderwel met lichte brandwonden na een van de meest angstaanjagende crashes van de laatste 30 jaar, waarbij zijn wagen doormidden brak en er een enorme vlammenzee ontstond. Na afloop oogstte de FIA veel lof voor het feit dat Grosjean de klap overleefde, onder meer dankzij de veiligere cockpits en de halo, maar langs de andere kant was de vuurbal waarin Grosjean zich bevond niet iets wat anno 2020 nog voor mogelijk geacht werd.

In een exclusief video-interview met Motorsport.com uitte Todt zijn bezorgdheid over de unieke aard van de crash en gaf de Fransman toe dat het feit dat de auto vuur vatte de FIA had verrast. "Ik denk dat we allemaal vergeten zijn wat dat is, een wagen die in vlammen opgaat", aldus Todt. "We moeten dus begrijpen hoe dat is kunnen gebeuren. Ik kan me ook weinig ongevallen herinneren waarin de auto in twee stukken werd gehakt. Het lijkt erop dat de monocoque het uitstekend heeft volgehouden, wat het resultaat is van een grote vooruitgang van de veiligheid."

"Je kunt je echter niet inbeelden dat de wagen op die manier het circuit zou verlaten. De hoek werd veroorzaakt door het contact met het wiel van Daniil Kvyat en hij ging recht de vangrails in op een plek waar je dat niet verwacht. Dat de wagen met 100 kilogram brandstof in twee stukken brak, dat moeten we onderzoeken. We weten dat als de halo er niet was geweest, dan zou het een tragedie zijn geweest waar ik niet eens over wil nadenken.

Volgens Todt zijn er veel kleine dingen die ertoe hebben bijgedragen dat het leven van Grosjean werd gered, maar op het vlak van brandwerende kledij is er nog vooruitgang mogelijk. "We moeten begrijpen wat er is gebeurd met de handschoenen, want zijn handen hebben tweedegraads brandwonden. Ook de overalls van hem en van de dokter waren verbrand. Het was wel een goede zaak dat de medische wagen de groep volgt bij de start, zodat de crew zeer snel ter plaatse was. Dokter Ian Roberts en bestuurder Alan van der Merwe waren daar erg dapper, net zoals de lokale marshals."