AlphaTauri leek zich dit seizoen niet echt te bemoeien met het silly season van de Formule 1, maar de diverse veranderingen rond de zomerstop lijken daar verandering in te brengen. Alpine zet namelijk in op de komst van Pierre Gasly en is daarvoor met Red Bull in gesprek, maar dat zorgt weer voor een opening bij de Italiaanse renstal. Om die plek op te vullen, kijkt men naar IndyCar-coureur Colton Herta. Hij beschikt momenteel echter niet over het vereiste aantal van 40 superlicentiepunten en die gaat hij voor het einde van het jaar ook niet behalen. De FIA onderzoekt daarom de mogelijkheden om een uitzondering te maken voor de Amerikaan.

Red Bull heeft er vertrouwen in dat de FIA een uitzondering gaat maken voor Herta, zegt Helmut Marko tegen Motorsport.com. "Ik denk dat we kunnen bewijzen dat hij ervoor in aanmerking komt. Laten we afwachten. De deal is nog niet in kannen en kruiken, maar we willen ervoor gaan. Wij zijn Red Bull en we zijn moedig, hopelijk worden we ook succesvol met hem." Red Bull lijkt echter weinig medestanders te hebben. McLaren-teambaas Andreas Seidl vindt ook dat Herta de kans moet krijgen, maar Alfa Romeo-baas Frederic Vasseur en Guenther Steiner van Haas F1 Team zijn van mening dat de regels gevolgd moeten worden.

'Moeten bepaalde ladder volgen en protocol respecteren'

Ook Formule 1 CEO Stefano Domenicali kijkt er op die manier naar. "De sport moet de regels respecteren. Natuurlijk zijn Amerikaanse coureurs, maar ook andere coureurs belangrijk. Als hij op basis van zijn punten in aanmerking komt voor de Formule 1, dan is dat fantastisch nieuws. Maar we moeten een bepaalde ladder volgen en we hebben een protocol te respecteren. Dat is de situatie, dus dat is wat ik het juiste vind om te doen", vertelt de Italiaan in gesprek met Motorsport.com.

Steiner en Vasseur staan er wel voor open om een blik te werpen op de punten voor de superlicentie die in de diverse klassen als IndyCar te verdienen zijn. Domenicali kan zich daar wel in vinden, maar hij vindt niet dat dit met terugwerkende kracht gedaan moet worden. "Ik denk niet dat het juist is om iets achteraf te veranderen. Het juiste is namelijk om de regels toe te passen", stelt hij. "Als er een punt is waarover gesproken moet worden of we de regels een update moeten geven, dan is daar een podium voor waar iedereen ideeën of discussiepunten kan aandragen. Maar op dit moment zijn er regels die door iedereen gerespecteerd moeten worden. Dat is mijn mening."

Mercedes-teambaas Toto Wolff zou graag een Amerikaanse coureur in F1 verwelkomen, maar hij sluit zich in de kwestie Herta aan bij Domenicali, Steiner en Vasseur. "Het zou geweldig zijn om een Amerikaan in F1 te hebben. Dat zou ons natuurlijk een boost geven in de Verenigde Staten, maar ik denk ook dat het puntensysteem er met een reden is", zegt Wolff. "We willen geen systeem creëren waarin je de klassen kiest waarin de minste tegenstand is en waar je de meeste punten kan scoren. Ik denk dat de ladder met F4, F3 en F2 goed werkt voor Europa. Misschien moet je kijken naar wat IndyCar kan betekenen. Of scoort Super Formula het juiste aantal punten. Maar regels zijn regels. Ik hoop wel echt dat Amerikanen genoeg punten kunnen scoren om in F1 te geraken."