Ruim twee miljoen kijkers voor Dutch Grand Prix bij de NOS

De Dutch Grand Prix werd zondag door de NOS uitgezonden. Dat is een hoge uitzondering. De nieuwsomroep heeft een sublicentie voor het uitzenden van de samenvattingen, maar heeft voor dit seizoen ook de liverechten voor de Dutch Grand Prix bemachtigd. De NOS heeft in de MotoGP een soortgelijke constructie met de TT van Assen. Dat de Formule 1 in Nederland razendpopulair is, bleek zondag nog maar eens.

Zo’n 2,1 miljoen mensen schakelden zondagmiddag om 14.45 uur in voor de Dutch Grand Prix. Zij zagen Max Verstappen de race voor het tweede jaar op rij winnen. Daarmee was het de best bekeken televisie-uitzending van zondag 4 september. De samenvatting van de race werd ook nog door 1,1 miljoen mensen bekeken. De nabeschouwing van de NOS prijkte ook in de top-tien. Kort na afloop van de race bleven 926.000 kijkers hangen om de analyse van de race te zien.

Nadat Ziggo Sport vorig jaar de uitzendrechten van de Formule 1 kwijtraakte aan Viaplay was het afgelopen met de (openbare) hoge kijkcijfers voor de populaire sport in Nederland. Viaplay deelt de kijkcijfers niet publiekelijk. Motorsport.com heeft vernomen dat er, afhankelijk van de race, zo’n 1,5 tot 2,5 miljoen mensen inschakelen bij het streamingplatform.

