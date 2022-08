Gasly in beeld bij Alpine, AlphaTauri denkt aan Herta

Alpine meent een rechtsgeldige verbintenis met Oscar Piastri te hebben voor volgend Formule 1-seizoen en spreekt zich daarom niet publiekelijk uit over alternatieven voor het zitje naast Esteban Ocon. Het Contract Recognition Board (CRB) buigt zich komende maandag over de zaak die Alpine heeft aangespannen tegen Piastri, die zelf naar McLaren wil overstappen om daar Daniel Ricciardo op te volgen.

Mocht de Franse equipe in het ongelijk worden gesteld door het CRB, dan moet het op zoek naar een nieuwe rijder. Daarbij viel zaterdag in de paddock van Spa-Francorchamps plotseling de naam van Pierre Gasly, die eerder deze zomer zijn contract bij AlphaTauri nog verlengde. Volgens bronnen van Motorsport.com heeft Alpine haar interesse in de 26-jarige rijder uit Rouen al kenbaar gemaakt bij Red Bull.

Gasly is een belangrijke kracht voor AlphaTauri, toch is het niet ondenkbaar dat Red Bull hem laat gaan. AlphaTauri wordt namelijk geacht coureurs op te leiden voor Red Bull Racing. Gasly kreeg in 2019 al een kans bij het topteam, maar kon het toen niet waarmaken en teambaas Christian Horner staat naar verluidt voorlopig niet te popelen om hem een tweede kans te geven.

Red Bull denkt aan Herta

Helmut Marko zou zelfs al kandidaten voor de opvolging van Gasly op het oog hebben, mocht Red Bull meewerken aan diens vertrek naar Alpine. Onder meer Mick Schumacher, die mogelijk weg moet bij Haas, zou op de lijst staan. De Duitser is commercieel gezien interessant voor Red Bull, aangezien het per 2026 naar alle waarschijnlijkheid gaat samenwerken met Porsche.

Schumacher zou echter concurrentie hebben van IndyCar-coureur Colton Herta, die op dit moment nog onder contract staat bij McLaren en eerder dit jaar nog voor dat team testte. Zaterdag werd Marko op Spa gespot in gesprek met McLaren CEO Zak Brown. Overigens moet wel de kanttekening worden gemaakt dat Herta op dit moment nog niet voldoet aan de eisen voor een Formule 1-superlicentie.

Wat een overstap van Gasly naar Alpine ook nog in de weg zou kunnen staan, is de moeizame relatie die Ocon en hij hebben. Naast Gasly en Piastri worden in het silly season ook Ricciardo, Schumacher en Nico Hülkenberg in verband gebracht met Alpine.