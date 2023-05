Colton Herta wordt als veelbelovend talent gezien en heeft ook vaak zijn pure snelheid getoond, maar de afgelopen elf maanden bleef het echte succes uit voor de zevenvoudig IndyCar-winnaar. Sinds de Grand Prix van Indianapolis van 2022 heeft hij geen race meer gewonnen en nu die race dit weekend op de planning staat, komt ook het besef dat het dan al een jaar geleden is dat hij voor het laatst in Victory Lane stond.

De Andretti Autosport-coureur, die vorig jaar in verband werd gebracht met een overstap naar de Formule 1 bij AlphaTauri en nog steeds genoemd wordt als kandidaat voor een zitje bij Andretti – mocht zijn team groen licht krijgen om deel te nemen aan de Formule 1 – geeft toe dat de eerste races van het seizoen 2023 niet geweldig zijn verlopen. Hij staat momenteel tiende nadat hij in St. Pete uitviel na contact met Will Power, in Texas zevende werd, in Long Beach net naast een podiumplek greep met de vierde plaats en twee weken geleden op Barber Motorsports Park slechts als veertiende over de streep kwam.

"Het was absoluut niet de beste start, maar ook zeker niet een slechte", zegt Herta in gesprek met RACER. "We jagen nog steeds op punten, maar we hebben nog niet echt een uitschieter gehad. Dat is balen, maar het is wat het is." Ondanks een matige seizoensstart maakt Herta zich nog weinig zorgen. "We zijn snel, maar niets heeft ons echt in de kaart gespeeld", meent de Amerikaan. "Uiteraard was St. Pete een lastige, we werden 'gePower'd'", doelt hij op de crash met Will Power. "In Texas namen we geen nieuwe banden voor de laatste 25 ronden terwijl de rest dat wel deed. Er zijn dus een paar gevallen geweest waar we redelijke snelheid hadden, maar er niet het meeste uit konden halen."

Herta heeft daarom ook niet het gevoel gehad dat het aan de auto lag. Hij wijst naar de race in Long Beach als voorbeeld, aangezien hij daar van de zevende plaats moest komen en vierde werd, wat op het krappe stratencircuit al een prestatie op zich is. "Alleen Barber was geen geweldig weekend voor ons, maar we weten wat daar fout ging. Nu gaan we weer terug naar een plek waar we in het verleden sterk zijn geweest", doelt hij op de Road Course van Indianapolis.

Voor het vertrouwen zou een zege uiteraard mooi zijn voor Herta, maar hij maakt zich geen zorgen om het feit dat hij al bijna een jaar zonder zege zit. "Zo voelt het niet. Dit voelt als het meest competitieve jaar dat ik in IndyCar heb gereden. We hebben geweldige auto's en we kunnen op dit circuit winnen, of het nou regent of droog is. Niemand heeft echt een geweldig jaar gehad, op één of twee coureurs na dan. Het is best gestoord. Het zit echt dicht bij elkaar in het klassement, van de nummer 4 tot en met de nummer 12, in vergelijking met andere jaren", aldus Herta.