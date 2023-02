Herta topt eerste testdag IndyCar in 2023, Van Kalmthout elfde

Voor de eerste gezamenlijke test met het volledige IndyCar-veld van 2023 is het circus afgereisd naar The Thermal Club in Californië. Daar is voor IndyCar een lay-out uitgezet van zo'n 4,7 kilometer met zeventien bochten. Voor vrijwel alle coureurs was het circuit nieuw en dat betekende dat de coureurs in de ochtendsessie van de donderdag nog even aan het circuit moesten wennen. Colton Herta deed dat het beste, want hij dook vlak voor het einde als eerste rijder onder de barrière van 1 minuut en 40 seconden: met 1.39.9303 was de Andretti Autosport-coureur de snelste in de ochtendsessie, voor teamgenoot Kyle Kirkwood en Simon Pagenaud. Rinus van Kalmthout klokte een sterke vierde tijd, slechts 0.261 seconde achter Herta.

In de middag werd het tempo opgevoerd en wisten maar liefst dertien coureurs de grens van 1 minuut en 40 seconden te slechten. Onder hen ook Van Kalmthout. De Nederlander van Ed Carpenter Racing kwam uiteindelijk verdeeld over beide sessies tot 43 ronden en besloot de dag met 1.39.9408, waarmee hij op de elfde stek eindigde. Zo moest hij onder meer snelste debutant Marcus Armstrong voor zich dulden. De voormalig Formule 2-coureur maakte een sterke indruk in de #11 Ganassi en eindigde uiteindelijk op de tiende positie, slechts een halve seconde achter de snelste man van de dag.

Die snelste man was Herta. De Amerikaan haalde in de middagsessie zo'n zes tienden van zijn eigen snelste tijd van de ochtend af en liet de klok stoppen op 1.39.3721. Herta was daarmee een luttele 0.0046 seconde sneller dan Rahal Letterman Lanigan-coureur Christian Lundgaard, terwijl Alex Palou op 0.0249 seconde de derde tijd reed namens Ganassi. Ook Romain Grosjean en Will Power gaven op posities vier en vijf minder dan twee tienden toe op de snelste tijd van de dag. Scott Dixon reed de zesde tijd, voor de sterke Callum Ilott. Scott McLaughlin en Simon Pagenaud waren achtste en negende, met Armstrong dus op P10. Een van de opvallendste prestaties van de dag kwam op naam van nieuwkomer Agustin Canapino. De Argentijn heeft in eigen land veel succes gehad in toerwagens, maar heeft amper ervaring in single-seaters. Toch klokte Canapino knap de twintigste tijd, hij gaf net iets meer dan een seconde toe op Herta.

Vrijdag om 18.00 uur Nederlandse tijd beginnen de IndyCar-coureurs aan de tweede en laatste dag van de open test op The Thermal Club.

Uitslag IndyCar-test The Thermal Club - Dag 1

P Coureur Tijd Verschil Ronden Team 1 Colton Herta 1.39.3721 23 Andretti Autosport w/Curb-Agajanian 2 Christian Lundgaard 1.39.3767 0.0046 29 Rahal Letterman Lanigan Racing 3 Alex Palou 1.39.3970 0.0249 28 Chip Ganassi Racing 4 Romain Grosjean 1.39.4826 0.1105 25 Andretti Autosport 5 Will Power 1.39.5690 0.1969 26 Team Penske 6 Scott Dixon 1.39.6211 0.2490 18 Chip Ganassi Racing 7 Callum Ilott 1.39.6673 0.2952 26 Juncos Hollinger Racing 8 Scott McLaughlin 1.39.7657 0.3936 23 Team Penske 9 Simon Pagenaud 1.39.7862 0.4141 23 Meyer Shank Racing 10 Marcus Armstrong 1.39.9077 0.5356 21 Chip Ganassi Racing 11 Rinus VeeKay 1.39.9408 0.5687 21 Ed Carpenter Racing 12 Marcus Ericsson 1.39.9746 0.6025 24 Chip Ganassi Racing 13 Devlin DeFrancesco 1.39.9805 0.6084 29 Andretti Steinbrenner Autosport 14 David Malukas 1.40.0088 0.6367 27 Dale Coyne Racing with HMD 15 Pato O'Ward 1.40.0468 0.6747 24 Arrow McLaren 16 Alexander Rossi 1.40.1446 0.7725 11 Arrow McLaren 17 Josef Newgarden 1.40.3516 0.9795 26 Team Penske 18 Jack Harvey 1.40.3712 0.9991 21 Rahal Letterman Lanigan Racing 19 Felix Rosenqvist 1.40.3928 1.0207 18 Arrow McLaren 20 Agustin Canapino 1.40.4464 1.0743 30 Juncos Hollinger Racing 21 Graham Rahal 1.40.5516 1.1795 22 Rahal Letterman Lanigan Racing 22 Conor Daly 1.40.5622 1.1901 21 Ed Carpenter Racing 23 Santino Ferrucci 1.40.5724 1.2003 15 AJ Foyt Enterprises 24 Helio Castroneves 1.40.7349 1.3628 32 Meyer Shank Racing 25 Sting Ray Robb 1.41.1557 1.7836 31 Dale Coyne Racing w/RWR 26 Benjamin Pedersen 1.41.5312 2.1591 25 AJ Foyt Enterprises 27 Kyle Kirkwood 2.01.4916 0.0000 1 Andretti Autosport