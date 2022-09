De naam van Colton Herta gaat al enige tijd rond in de Formule 1, maar recent werd hij voor het eerst gekoppeld aan een plekje bij AlphaTauri. De Amerikaan wordt door Helmut Marko gezien als de ideale stand-in voor Pierre Gasly, die in verband wordt gebracht met een overstap naar Alpine. Het probleem voor Herta is echter dat hij niet beschikt over voldoende punten voor zijn superlicentie. Met hun prestaties van drie van de afgelopen vier seizoenen moeten nieuwkomers tot 40 punten komen, maar op basis van zijn drie beste IndyCar-seizoenen komt de rijder van Andretti Autosport niet verder dan 32. Ook als hij de rest van het seizoen iedere eerste vrije training afwerkt, gaat hij de 40 vereiste punten niet halen.

De FIA heeft echter nog de kaart force majeure achter de hand en momenteel onderzoekt men hoe die kaart gespeeld kan worden zodat Herta toch aan een superlicentie kan komen. De komst van een Amerikaanse rijder zou namelijk goed kunnen zijn voor de Formule 1. Diverse teambazen vinden echter dat de superlicentieregels ook voor Herta moeten gelden. "In mijn ogen heeft dit niets te maken met force majeure", zegt Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur. "Overal ter wereld waren er kampioenschappen waarmee hij punten kon verdienen. Het is een ander verhaal als de FIA het puntenproces voor de superlicentie wil stopzetten. Dat kunnen ze doen, het is aan hen om dat systeem stop te zetten. Ook kunnen we zonder dat systeem overleven. Maar ik vind dat dit niks te maken heeft met overmacht. We hebben een systeem en we kunnen erover praten als we dat willen veranderen of als iemand een voorstel heeft om de puntenverdeling aan te passen."

Voor Vasseur en Alfa Romeo is de casus Herta er eentje die zij zelf vorig jaar ook bekeken hebben, toen Andretti Autosport aanklopte om het team over te nemen. "Vorig jaar hebben we gesprekken gehad met Andretti, dat is geen geheim. Herta was een van de opties, maar op dat moment kwam hij niet in aanmerking voor een superlicentie", zegt Vasseur, die ook van mening is dat het puntensysteem van toegevoegde waarde is. "We hebben dit ingevoerd om F1 en de coureurs te beschermen, om te voorkomen dat tien coureurs met grote zakken geld, maar zonder resultaten de F1-grid bezetten. We hebben dit met opzet ingevoerd en dat was een goed besluit. Het is echter een andere vraag of we willen kijken naar een andere puntenverdeling voor IndyCar, F2 en F3."

Eerder dit jaar werkte Colton Herta namens McLaren een F1-test af op Portimao Photo by: McLaren

Open voor aanpassingen, maar huidige regels zijn regels

Ook Haas F1-teambaas Guenther Steiner vindt dat de regels omtrent de superlicentie gewoon gehanteerd moeten worden in het geval van Herta. "We hebben regels en reglementen waar we ons aan moeten houden. Als we ons niet aan onze eigen regels houden en proberen om sluiproutes te vinden, dan is dat denk ik niet correct. We hebben deze regels zelf gemaakt en goedgekeurd, dus we moeten ons eraan houden. Het inzetten van force majeure is een discussiepunt. Maar zoals Fred [Vasseur] zei, was Covid overal en hield dat geen enkele raceklasse tegen", aldus Steiner, die met Haas zelf ook zo'n situatie is tegengekomen. "We hadden een paar jaar geleden een soortgelijk probleem met Nikita Mazepin en toen wisten we geen sluiproute te vinden. Dat accepteerden we en hij haalde uiteindelijk de punten, dus dat is wat je in zo'n geval zou moeten doen."

Wel is Steiner van mening dat de sterke IndyCar-coureurs in aanmerking voor F1-races moeten komen, maar wel wil hij dat de regels gewoon gevolgd worden. "Volgens mij hebben Alexander Rossi en Josef Newgarden een superlicentie, die ze binnen de regels hebben gehaald", vervolgt hij. "We kunnen erover praten als we het willen veranderen. Ik heb niet meegedacht toen de regels werden gemaakt, dus ik weet niet waar de puntenverdeling op gebaseerd is. Als we denken dat het niet klopt en het willen veranderen, dan kunnen we het bespreken en oplossen voor de toekomst. Maar de betrokkenen moeten het daar dan wel over eens zijn."

McLaren bereid tot flexibiliteit voor Herta

Daar waar Steiner en Vasseur willen dat de regels strikt gevolgd worden, hoopt McLaren-baas Andreas Seidl dat Herta wel de helpende hand geboden wordt. "Over het algemeen geloven we in dit goede systeem, maar tegelijkertijd staan wij ook open voor wat flexibiliteit", zegt de Duitser, die Herta eerder dit jaar zijn eerste F1-testkans bood in een McLaren op Portimao. "Als je kijkt naar de situatie met Covid in de afgelopen twee jaar, dan heeft dat impact gehad op de resultaten die coureurs konden scoren. Wij staan er absoluut voor open om een coureur als Colton een superlicentie te geven. Met wat hij tot dusver in zijn carrière heeft laten zien, twijfel ik er niet over dat hij zich staande kan houden in de F1."