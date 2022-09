Jenson Button maakte op 20-jarige leeftijd in 2000 zijn Formule 1-debuut bij Williams. Toen Juan Pablo Montoya door de Engelse renstal werd aangetrokken als teamgenoot van Ralf Schumacher, ging Button in 2001 naar Benetton. Later werd dit team omgedoopt tot Renault. In 2003 stapte Button over naar BAR-Honda, waar hij de partner werd van Jacques Villeneuve. De Brit was vaak sneller dan de wereldkampioen van 1997 en het team was dan ook dik tevreden met hem, maar na twee seizoenen wilde Button weer weg. Terug naar Williams, dat werd voorzien van BMW-motoren. Dit omdat het volgens het Button-kamp onzeker zou zijn of BAR met Honda zou blijven uitkomen.

Twee pogingen daartoe, in de loop van 2004 en 2005, mislukten. Medio 2004 maakte Williams bekend dat Button voor 2005 was aangetrokken, maar de Contract Recognition Board (CBR) ging ervoor liggen. In 2005 tekende Button andermaal een contract bij Williams, voor 2006, maar daar wilde hij vervolgens zelf weer vanaf omdat Williams de steun van BWM bleek te gaan verliezen. Die fout kostte hem miljoenen.

De toenmalige BAR-teambaas David Richard ging in de podcast Beyond the Grid in op de kwestie. "Jenson was een jonge rijder en werd slecht geadviseerd door zijn management. Het was eigenbelang van de mensen om hem heen. Ze dachten niet in de eerste plaats aan hem en keken niet naar het grotere geheel." Volgens Richards gebeurt dit vaker, met alle gevolgen van dien. "Een coureur die de weg kwijt raakt of grote kansen mist." Richards vertelde ook dat zijn relatie met Button door het gedoe een lelijke kras had opgelopen.

"Heb ook fouten gemaakt"

Button is tegenwoordig adviseur bij het F1-team van Williams. Hij moest vrijdag tijdens een vraaggesprek met Sky Sports over de affaire-Piastri terugdenken aan de BAR/Williams-periode. "Het is lastig", aldus de wereldkampioen van 2009 over de situatie rond Piastri. "Als coureur wil je het beste voor jezelf. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik wilde een team verlaten om ergens anders te kunnen gaan rijden, want dat team was van een fabrikant [doelend op de nauwe band tussen Williams en BMW destijds]. Ik moest daarheen voor mijn carrière, zo voelde ik dat. Ik heb vroeger ook fouten gemaakt. Maar ik zat al een paar jaar in de Formule 1 toen ik die fout maakte. De Contract Recognition Board hield mijn overstap tegen. Hierdoor bleef ik bij BAR, dat later Honda werd en vervolgens Brawn." Button kan er nu om lachen. "Het was uiteindelijk de juiste beslissing, want ik won het kampioenschap."

Voor Piastri zit het allemaal anders, aldus Button die in 2009 met Brown GP op sensationele wijze de de wereldtitel pakte. "Hij heeft nog nooit geracet met een F1-wagen. Alpine heeft hem altijd gesteund bij zijn ontwikkeling als coureur en nu zegt hij: weet je wat, ik ga naar iemand anders, want ik denk dat zij beter zijn voor mijn loopbaan. Het is een lastige situatie, want je kunt niet al zo vroeg in je carrière vijanden maken."

Gasly goede kandidaat

Nu Piastri niet kan aantreden als vervanger van de naar Aston Martin vertrekkende Fernando Alonso, zijn er hardnekkige geruchten dat Pierre Gasly in het Alpine-stoeltje gaat zitten. Button zou dat een goede zet vinden. "Hij is een zeer vaardige coureur met veel ervaring in de F1. Hij zit bij grote teams zoals Red Bull Racing en AlphaTauri en heeft laten zien dat hij zeer consistent is. Als je kijkt naar het ontwikkelen van een auto, is hij de beste optie. Maar Oscar brengt een zekere opwinding met zich mee, met het doorlopen van de opstapklassen en door onderweg alles te winnen. Hij is een jong talent en heeft een grote toekomst voor zich. Daarom is McLaren ook zo blij met hem. Alpine hoopte dat te zijn. Zij gaven hem een grote kans om met hun F1-wagen te rijden; wellicht heeft hij dit jaar meer F1-kilometers gemaakt dan de vaste F1-coureurs. Hij is er dus zeker klaar voor. Maar als je kijkt naar de ervaring met het werken met een F1-team, dan heeft hij dat nog niet zoveel."