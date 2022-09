Verstappen niet bang voor race pace Mercedes: "Voelde bij ons ook goed"

Zondag vinden wederom 105.000 toeschouwers hun weg naar het circuit in de duinen, waarvan het overgrote deel hoopt een herhaling van 2021: oftewel een zege van Max Verstappen aan het eind van de middag. Net als een jaar geleden heeft de thuisrijder de beste uitgangspositie veroverd door zaterdag pole te pakken, al is het scenario verder niet helemaal vergelijkbaar. De editie van 2022 valt namelijk nog het best een race tegen de klok te noemen. Het komt vooral door het versnellingsbakprobleem aan het begin van de eerste vrije training. Verstappen miste nagenoeg de hele sessie en heeft daar in het vervolg van het weekend hinder van ondervonden.

Race tegen de klok geslaagd, lange run goed

"Voor de tweede vrije training zaten we vooral te haasten om de auto weer op tijd klaar te krijgen. Sommige dingen klopten daardoor gewoon niet qua afstelling met hoe we het hadden bedacht. Dat is niemands schuld, maar komt gewoon doordat we haast hadden." De tweede vrije training werkte Verstappen daardoor af met een auto die absoluut niet de gewenste balans had. Normaliter wordt er tijdens de training al geprobeerd om dat recht te zetten, maar die aanpassingen kosten tijd. Tijd had Red Bull niet en dus besloot Verstappen maar door te rijden met wat hij had. Op die manier zou er in ieder geval data van zijn auto zijn en dat was belangrijker dan het gevoel. Doordat de rijstijl van Verstappen afwijkt van die van Sergio Perez, was volledig afgaan op laatstgenoemde te link geweest.

Na afloop van de vrijdagse sessies liet Helmut Marko optekenen dat Verstappen en zijn engineers al wel een idee hadden van welke kant het op zou moeten met de set-up en dat bleek te kloppen. "De meeste veranderingen zijn op vrijdagavond gemaakt", licht Verstappen toe op een vraag van Motorsport.com. "Toen ik zaterdag in de auto stapte, voelde het meteen veel beter aan en ging het nog vooral om finetunen." De wereldkampioen praat hier over de derde vrije training, al zou dat wel een hele drukke sessie voor hem worden. Normaliter kan de focus al ietwat op de kwalificatie liggen na een racesimulatie in de tweede training, maar Verstappen moest beide doen.

De runs van vrijdag waren door de verkeerde balans niet representatief, waardoor die data ook nog op zaterdag moest worden verzameld. "Maar ik heb zaterdag wel een long run kunnen doen en die zag er goed uit. Ook in dat opzicht ben ik nu wel blij met de auto", aldus Verstappen - die overigens wel vaker uitlegt dat een goede afstelling over één ronde voor hem ook goed werkt in een lange run. Het geeft vertrouwen voor zondag, waardoor zijn antwoord op de vraag of hij zich zorgen maakt over de race pace van Mercedes heel kort is: "Nee." Waar teambaas Christian Horner wel verwacht dat Mercedes 'een factor' wordt, is Verstappen niet meteen bang.

Nieuw setje softs en kracht op rechte stukken voor Verstappen

Los van de race pace zijn er nog twee andere factoren die belangrijk worden op zondagmiddag. Dat begint al met de bandenslijtage. "De slijtage ligt hier erg hoog, dus dat wordt zeker een uitdaging", vult Carlos Sainz aan. In dat opzicht is het vooral interessant om te zien welke rol de harde band kan spelen. Pirelli heeft de hardste C1-compound meegenomen en zei voor het weekend dat die waarschijnlijk te hard is. Het Italiaanse merk heeft op safe gespeeld vanwege de banking en DRS in de Arie Luyendykbocht. Doordat de slijtage in de praktijk erg hoog is, kan het echter zijn dat de C1 helemaal niet zo desastreus is als in Hongarije en dat coureurs die nu wel prima kunnen gebruiken.

Voor het geval dat niet zo is, heeft Red Bull zichzelf in ieder geval tactische opties gegeven. Zo heeft het team met Verstappen - doordat de luxe er was - bewust maar één run in Q1 en één run in Q2 gedaan. "Als het goed is heb ik daardoor één setje nieuwe softs extra ten opzichte van Ferrari, dat moet ons in ieder geval meer tactische opties geven." Ook Sainz is daar op voorhand beducht voor. "Max heeft inderdaad een extra setje softs en wanneer hij die in gaat zetten, zal hij erg snel zijn. Juist doordat de slijtage hier zo hoog ligt, zit er een groot verschil tussen nieuwe en gebruikte softs."

Naast de banden zijn de schaarse inhaalmogelijkheden op Zandvoort de laatste factor van belang. Het betekent allereerst dat de start en eigenlijk de openingsronde cruciaal is en dat coureurs daar relatief veel risico's zullen nemen. Het is in dat opzicht ook weer uitkijken naar de Hugenholtzbocht, waar verschillende lijnen mogelijk zijn en Fernando Alonso vorig jaar slim toesloeg. Nadien luidt de vraag of inhalen nu beter is dan vorig jaar dankzij DRS in de laatste bocht. Het zal weinig veranderen aan het feit dat eind start-finish de beste en misschien wel enige plek is om in te halen. Dat is echter ook juist de plek waar Verstappen heel sterk is, zo blijkt uit de data en dus ook uit het onderstaande kaartje. De stukken die langer vol gas zijn, zijn ook in Zandvoort namelijk weer Red Bull-land. Het kan Verstappen helpen om te verdedigen richting de Tarzanbocht, eigenlijk net als in Miami het geval was. Ferrari wint het met name in de bochten en qua tractie, maar in die delen is het op Zandvoort heel lastig volgen - laat staan inhalen. Eén ding is wel duidelijk: als Ferrari de race pace heeft, zouden de verschillende karakteristieken wel weer tot een interessante race moeten leiden.

