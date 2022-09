Colton Herta heeft naast zijn IndyCar-verplichtingen ook een testcontract met McLaren. Vorige maand reed de Amerikaan in de 2021-auto op het Portugese circuit van Portimao. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft laten weten Herta op het oog te hebben voor AlphaTauri. De coureur kan bijvoorbeeld Pierre Gasly opvolgen, als die wordt vrijgegeven en naar Alpine vertrekt. Er is echter één obstakel: Herta heeft niet de vereiste 40 punten voor zijn superlicentie, het rijbewijs voor de Formule 1.

Het is in het belang van F1 en alle teams om volgend jaar een Amerikaan op de grid te hebben, vooral nu Miami, Austin en Las Vegas op de kalender van 2023 staan. De FIA moet wel oppassen dat het geen precedent schept door van diens eigen regels af te wijken in een poging Herta te helpen. Andere formaties zien de waarde in van een Amerikaan op de F1-grid, maar geven zelf wel veel geld uit aan opleidingsprogramma's. Op die manier geven zij junioren de kans om in de Formule 3 en Formule 2 punten te verzamelen. Een bron in de paddock, die nauw betrokken is bij jonge coureurs, stelt tegenover Motorsport.com: "Als hij een licentie krijgt, dan kunnen we net zo goed stoppen met investeren in F3 en F2."

Wat komt Herta tekort?

Herta zit niet ver van het vereiste totaal af, dit omdat IndyCar sterk meeweegt in de puntentabel voor de superlicentie. Deze tabel staat bekend als Supplement 1. Andere vereisten voor een dergelijke licentie zijn te vinden in Appendix L van de International Sporting Code [ISC]. Door corona mogen de rijders hun drie beste klasseringen in de afgelopen vier seizoenen gebruiken bij het aanvragen van een superlicentie. Bij F1-deelname in 2023 gaat het bij Herta om de seizoenen 2019 tot en met 2021. Hij verdiende in 2019 4 punten met een zevende plaats, in 2020 20 stuks met een derde plek en 8 voor de vijfde plaats in 2021. Dit brengt hem op een totaal van 32 punten. Momenteel staat hij tiende in het kampioenschap en zijn er nog twee raceweekends te gaan. De achtste plek is realistisch gezien nog het hoogst haalbare en dus staat die niet bij de beste drie. Daarnaast kan hij met elke eerste vrije training een extra punt verdienen, zolang hij meer dan honderd kilometer aflegt en geen strafpunten krijgt. Op die manier zijn er dus nog tien punten te verzamelen. Het IndyCar-seizoen eindigt in het weekend van de Italiaanse Grand Prix. In theorie kan hij bij AlphaTauri tijdens zes F1-weekends instappen, wat hem op een totaal van 38 brengt. Het is niet realistisch dat het team op tijd dit programma kan voorbereiden.

Tekst gaat verder onder de foto

Colton Herta test MCL35 in Portugal. Foto: McLaren

Clausule

De FIA heeft wat speelruimte door een clausule in de ISC. Daarin staat dat een coureur ook een superlicentie kan krijgen als die 30 superlicentiepunten heeft gescoord, maar volgens de FIA wegens force majeure of redenen buiten hun macht de volledige eisen niet kon halen terwijl zij wel in een kampioenschap raceten die recht geeft op superlicentiepunten. Force majeure kan vooral van pas komen wanneer Herta een superlicentie aanvraagt - niet de vrijdagversie voor eerste vrije trainingen - waarmee hij dit jaar zou kunnen racen. Dit zou betekenen dat hij eventueel een beroep kan doen op zijn seizoen 2018. In dat jaar finishte hij als tweede in de Indy Lights, een prestatie die 12 punten waard is. Helaas had die serie dat jaar slechts acht deelnemers, niet genoeg om te voldoen aan de FIA-eisen voor het scoren van punten.

Als de FIA besluit dat deze punten toch meetellen - bijvoorbeeld omdat het gebrek aan aantal inschrijvingen buiten zijn macht lag - kan hij er mogelijk nog eens 12 meetellen. Met nog 20 uit 2020 en 8 in 2021 komt de Amerikaan op een totaal van 40 punten en dat is precies wat hij nodig heeft. Dit scenario komt alleen van pas wanneer AlphaTauri besluit hem in de AT03 te zetten, wat inhoudt dat Gasly of Yuki Tsunoda tijdens de laatste races van het seizoen uit de auto wordt gehaald.