Carlos Sainz ontving vijf seconden tijdstraf vanwege een onveilige pitstop. Fernando Alonso stampte vol op de rem om niet tegen zijn vertrekkende landgenoot aan te knallen. De Ferrari-coureur deed een poging om de McLaren-crew van Lando Norris te ontwijken, die bezig was de Brit van nieuwe banden te voorzien. In de krappe pitlane had Sainz wel de ruimte om de McLaren-monteurs te ontwijken, maar dit zorgde er wel voor dat hij voor de auto van Alonso kwam. Het tweetal toucheerde lichtjes. Uiteindelijk bestrafte de wedstrijdleiding de Madrileen met vijf tellen. Hij finishte als vijfde, maar viel terug naar P8.

"Tegen de tijd dat ze mij lieten gaan was er een veilige ruimte naar Fernando. Ik moest vervolgens op de remmen om een McLaren-monteur te ontwijken. Deze remactie werd als onveilig bestempeld", legt Sainz uit. "Zo wordt dit schijnbaar genoemd, maar ik was aardig gefrustreerd. Ik redde op dat moment iemands leven en veroorzaakte geen gevaarlijke situatie. Doordat ik moest remmen raakte Alonso mij, ik was juist een McLaren-monteur aan het ontwijken. Elke situatie wordt geanalyseerd, toch? Toen ik werd losgelaten, zat Fernando ver achter mij. Er liep iemand voor mijn auto, ik moest remmen en kon daarom niet goed wegkomen. Is dat mijn fout? Is dat een fout van het team? Nee. Er liep iemand van McLaren op mijn lijn en ik moest remmen. Ik ben er zeker van dat Fernando ook lichtelijk overdreef door mij te raken om zo een straf te forceren."

Het was een slechte dag voor de Spaanse Ferrari-coureur. Eerder in de race stonden zijn monteurs niet klaar met de juiste banden tijdens zijn eerste pitstop, waardoor hij welgeteld twaalf tellen stilstond. Ferrari-teambaas Mattia Binotto vond de pitstop een puinhoop en zei dat het kwam door een te late call. "Dit was slecht", vervolgt Sainz. "Ons overkwam alles. We liepen tegen meerdere dingen aan tijdens de race. We moeten achterhalen hoe dat kan, want het kostte ons een hoop punten."

Video: Ferrari verstiert eerste pitstop Sainz tijdens F1 Zandvoort