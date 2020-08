Perez noemt geruchten rond reis naar Mexico 'bullshit'

Perez werd voorafgaand aan de Britse Grand Prix de eerste Formule 1-coureur die positief testte op COVID-19. Hij miste daardoor de beide ontmoetingen op Silverstone. Het bleek dat Perez was teruggekeerd naar Mexico om zijn moeder in het ziekenhuis te bezoeken tussen de GP’s van Hongarije en Groot-Brittannië. Daarvoor reisde de Mexicaan met een privévliegtuig. Donderdag bleek dat Perez inmiddels negatief heeft getest op het coronavirus en dus keert hij dit weekend terug in de Racing Point RP20.

Er kwamen na zijn positieve test ook berichten naar buiten dat hij tijdens zijn reis naar Mexico sponsoren heeft ontmoet en interactie heeft gehad met fans. Bij zijn terugkeer in de paddock in Barcelona op donderdag was Perez er snel bij om de geruchten te ontkrachten. “Het is een complete leugen”, zei Perez in een interview met F1. “Ik ben twee dagen naar Mexico geweest om mijn moeder te zien, met allerlei voorzorgsmaatregelen. Ik heb voor alles gezorgd en ik heb alle richtlijnen gevolgd. Toen ik in quarantaine zat, zag ik alles. Ik zag mensen die zeiden dat ik met veel mensen selfies heb genomen, en dat ik het verhaal over mijn moeder verzonnen had. Zoveel bullshit, het is zo respectloos.”

Perez benadrukt dat iedere willekeurige persoon in de paddock COVID-19 had kunnen oplopen. “Ik heb niets anders gedaan dan de rest in de paddock. Ik heb alle voorzorgsmaatregelen genomen en het is mij overkomen”, zei de Racing Point-coureur. “Het is een vriend in een ander team ook overkomen toen ik in quarantaine zat. Hij zei: ‘Kijk, ik heb ook positief getest.’ Het kan iedereen overkomen. Maar wat er gebeurd is, is dat mensen gewoon verhalen verzinnen in plaats van dat ze zich zorgen maken over hun gezondheid.”

De positieve COVID-19-test zorgde ervoor dat Perez twee Grands Prix miste omdat hij in quarantaine zat. Die bracht hij door in een appartement in Milton Keynes. Gevraagd door Motorsport.com of hij van plan was om zijn reisplannen of procedures te veranderen na zijn positieve test, zei Perez dat hij al rekening hield met alle vereiste voorzorgsmaatregelen en dat hij dat blijft doen. “Ook daarvoor waren we al heel conservatief en namen we zoveel voorzorgsmaatregelen dat er niets verandert.”

“De procedures lijken sterk op elkaar, ongeacht je positief of negatief bent. De voorzorgsmaatregelen die we nemen, waren er al”, vervolgt hij. “Iedere plaats die ik bezocht en alles wat ik deed na Hongarije, alles werd met enorm veel voorzorgsmaatregelen gedaan. Ik was me heel goed bewust van wat er gaande is en ik denk dat ik pech heb gehad. Ik heb niets anders gedaan dan de rest van de paddock. Daarvoor ga ik de schuld niet op mij nemen, want iedereen kan het krijgen en ik was simpelweg de ongelukkige.”

Met medewerking van Luke Smith