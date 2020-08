Na de dubbele ronde op het iconische Silverstone – de Grand Prix van Groot-Brittannië en de 70th Anniversary Grand Prix – reist het Formule 1-circus snel door naar Barcelona. Op de lokale omloop vindt van 14 tot en met 16 augustus 2020 de Grand Prix van Spanje plaats. De races op Britse bodem leverden heel wat spektakel op. In de Britse GP kwam winnaar Lewis Hamilton met een kapotte voorband over de meet, in de 70th Anniversary Grand Prix doorbrak Max Verstappen de hegemonie van Mercedes. De Nederlander liet weer eens zien de Pirelli-banden uitstekend te kunnen managen en boekte zo een onverwachte maar welkome zege. Komend weekend staat de volgende race alweer op het programma. Kan Verstappen de positieve lijn doortrekken en zich écht mengen in de titelstrijd?

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje?

Datum: Zaterdag 15 augustus 2020

Start: 15.00 uur Nederlandse tijd

Op zaterdag 15 augustus 2020 begint om 15.00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje, die verreden wordt op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Een F1-kwalificatie bestaat uit drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. Het eerste gedeelte duurt achttien minuten. Alle coureurs komen de baan op om een snelle tijd te noteren. De langzaamste vijf coureurs vallen af en bepalen de startvolgorde voor de laatste vijf posities. Na een korte pauze gaat het licht weer op groen en beginnen de overgebleven rijders met een schone lei. Na vijftien minuten vallen opnieuw de langzaamste vijf rijders af. Zij bepalen de startposities elf tot en met vijftien. Na opnieuw een korte break gaat de klok opnieuw op nul en beginnen de overgebleven tien rijders aan de twaalf minuten durende Q3 om uit te maken wie op welke positie in de top-10 mag vertrekken.

In 2019 pakte Valtteri Bottas in de Mercedes de pole-position voor de Grand Prix van Spanje. De Fin noteerde een 1.15.406 en was daarmee ruim zes tienden sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton. Sebastian Vettel vertrok in zijn Ferrari als derde. Max Verstappen legde met zijn Red Bull beslag op de vierde startpositie.

Waar kan ik de kwalificatie kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

Wil je de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje live op televisie kijken, dan heb je twee opties. De Duitse commerciële zender RTL Deutschland is in Nederland in de meeste zenderpakketten gratis beschikbaar. Zij zenden de kwalificatie live uit. De uitzending begint om 14.45 uur Nederlandse tijd. Voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL is RTL Deutschland te vinden op kanaal 47. Klanten van Ziggo vinden de zender op kanaal 58. Voor abonnees van Tele2 is RTL Deutschland te vinden op kanaal 223, met T-Mobile Thuis kijk je op zender 397.

Een alternatief om Formule 1 live te kijken is Ziggo Sport. De klanten van deze aanbieder kunnen gratis via kanaal 14 naar de kwalificatie en de race kijken. De uitzending begint om 14.15 uur. Eerst blikken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos vooruit op de aanstaande sessie, waarna men live overschakelt naar verslaggever Olav Mol. Abonnees met de betaalmodule Ziggo Sport Totaal kunnen ook terecht op het speciale Racing-kanaal. Hier zijn alle sessies live te volgen. Bovendien heb je dan toegang tot F1TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1. De kosten voor dit zenderpakket bedragen 14,95 euro per maand. Ziggo Sport Totaal is ook verkrijgbaar voor klanten van andere aanbieders.

Kan ik de kwalificatie streamen?

Er zijn ook opties om de Formule 1 te streamen zodat je kunt kijken op je mobiel, tablet of laptop. De officiële streamingsdienst van de F1 heet F1TV Pro. Een abonnement kost 64,99 euro per jaar. Met F1TV Pro kijk je live naar alle trainingen, kwalificaties en races. Bovendien krijg je toegang tot liveverslag van andere kampioenschappen, zoals de Formule 2 en Formule 3. Ook kan je de coureurs volgen via livetiming, onboardcamera’s en boordradio’s. Je hebt de vrijheid om zelf een commentator te kiezen. Olav Mol is beschikbaar voor het Nederlandse commentaar, maar je kunt ook luisteren naar tal van andere talen.

Een alternatief voor F1TV Pro is Ziggo Sport Go. Dit is de streamingsdienst van Ziggo, waar alle Formule 1-sessies live worden uitgezonden. Deze dienst werkt op je smartphone, tablet en pc/laptop. De kosten bedragen 9,95 per maand en het abonnement is voor iedereen beschikbaar, ook als je geen klant bent bij Ziggo. Bovendien werkt de streamingsdienst in heel Europa, waardoor je ook in andere landen live naar de Formule 1 kunt kijken.

Waar vind ik een liveblog van de Formule 1-kwalificatie?

Ben je niet in staat om op televisie of via een streamingsdienst naar de Formule 1 te kijken? Dan biedt het liveblog van GPUpdate.net uitkomst. In dit liveblog word je live op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen op de baan, de snelste ronden, incidenten, opmerkelijke momenten en uiteraard de prestaties van Max Verstappen. Het liveblog start rond 14.45 uur en bespreekt eerst kort de voornaamste aandachtspunten alvorens live over te schakelen naar de kwalificatie. Uiteraard vind je hier ook alle uitslagen, tussenstanden en gebeurtenissen. Je vindt het liveblog via de balk bovenaan de website.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Kort na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje publiceert het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1 een uitgebreide samenvatting van de sessie. In een video van maximaal tien minuten komen de hoogte- en dieptepunten voorbij, evenals crashes, onboards en andere belangrijke gebeurtenissen. Aan het einde staat men uitgebreid stil bij de volledige uitslag. Later op de dag brengt het kanaal nog een video met de onboardronde van de polesitter evenals de reacties van de hoofdrolspelers.