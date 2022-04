De Formule 1-kalender heeft decennialang uit zo’n 14 tot 17 races bestaan. Pas in 2004 en 2005 ging men daar voor het eerst overheen met respectievelijk 18 en 19 races op het programma, om daarna weer terug te lopen naar 17 races in 2009. Sindsdien is er echter een tendens te zien waarbij de kalender steeds wat langer wordt. In 2012 werden er voor het eerst 20 races gereden, in 2016 waren er voor het eerst 21 Grands Prix in een seizoen en vorig jaar bestond de kalender voor het eerst uit 22 krachtmetingen. Dit jaar wordt er opnieuw een record gevestigd met 23 races, mits F1 erin slaagt om een vervangende race voor de geschrapte GP van Rusland te vinden.

Onder Liberty Media heeft de Formule 1 flink aan populariteit gewonnen onder fans, deels ook dankzij het succes op social media en van de Netflix-serie Drive to Survive. Ook qua interesse van circuits om een race te organiseren zit het wel snor, zo laat de uitdijende F1-kalender zien. De coureurs merken ook dat de sport in de lift zit, zo legt Sergio Perez uit in gesprek met The Athletic. “Ik ben heel optimistisch over het feit dat de sport groeit. Dat zie ik overal waar we ter wereld naartoe gaan. Je voelt het op straat, mensen herkennen je vaker, men is veel meer met de sport bezig. Er is heel veel vraag naar.”

Met de komst van de GP van Las Vegas staat er in 2023 opnieuw een nieuwe race op de F1-kalender en CEO Stefano Domenicali heeft geen geheim gemaakt van het verlangen om de kalender verder uit te breiden. Perez ziet dat echter niet zo zitten en dreigt F1 te verlaten als er nog meer races bij komen. “Aan de andere kant is het hebben van te veel races een no-go – in ieder geval voor mij dan. Op dit moment word je er eigenlijk helemaal in ondergedompeld doordat er zoveel races zijn”, zegt de coureur van Red Bull Racing. “Voor ieder evenement hebben we simulatorsessies, maar ook evenementen van partners. Uiteindelijk hebben we eigenlijk geen tijd voor onszelf en onze families. Ik heb twee jonge kinderen en er komt een derde aan. Als de kalender nog verder wordt uitgebreid, dan ga ik dat absoluut niet doen.”