Schumacher begrijpt keuze Ferrari: “Aanblijven Sainz logische stap”

In de aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna maakte Ferrari bekend dat het contract van Carlos Sainz Jr. verlengd wordt tot en met 2024. Doordat ook teamgenoot en huidige WK-leider Charles Leclerc tot dat moment vastligt, heeft de Scuderia in ieder geval de komende jaren stabiliteit met een ongewijzigde line-up. Wel blijft de deur naar Maranello daarmee nog even gesloten voor coureurs uit de Ferrari Driver Academy, zoals Mick Schumacher. De Duitser wordt dit jaar voor het tweede seizoen op rij gestald bij Haas F1 en is ook een van de reserverijders van Ferrari, maar voorlopig heeft het fabrieksteam dus nog geen plekje voor hem.

Toch kan Schumacher de door Ferrari gemaakte keuze goed begrijpen. “Dat is denk ik een logische stap voor Ferrari. Ze hebben twee geweldige coureurs en Carlos had vorig jaar natuurlijk een geweldig seizoen, terwijl hij dit jaar ook goed begonnen is. Dat was dus duidelijk”, vertelt de Haas-coureur. Buiten dat de deur naar Ferrari dus nog even gesloten blijft, denkt hij niet dat de contractverlenging van Sainz een grote impact op zijn situatie heeft. “Voor mij verandert hierdoor eigenlijk weinig, want mijn werk is om mijn best te doen en momenteel is dat voor Haas.”

Stabiliteit belangrijke factor voor vroege verlenging

De contractverlenging van Sainz komt eigenlijk niet als een verrassing, want direct na afloop van het voorgaande seizoen maakte Ferrari-teambaas Mattia Binotto al duidelijk ernaar te streven. Het team heeft in de tussentijd niet naar andere rijders gekeken, waardoor de Italiaan zich aansluit bij de conclusie van Schumacher. “Carlos heeft het vorig jaar heel goed gedaan. Hij is geïntegreerd in het team en een heel sterke coureur. Kijkend naar de toekomst waar wij de juiste fundering voor willen creëren, was het voor ons belangrijk om op dit punt in het seizoen te verlengen. We weten nu dat we tot en met 2024 kunnen rekenen op een fantastische line-up, waardoor dit niet langer een afleiding is voor het team.”

Sainz’ landgenoot Fernando Alonso vindt dat zijn voormalig werkgever Ferrari er goed aan doet om Sainz te behouden. Ook ziet hij Ferrari de komende jaren een rol blijven spelen aan het front in F1. “Ik ben natuurlijk blij voor hem, maar ook voor Ferrari. Ik denk dat ze er goed aan doen om met hem door te gaan na het goede seizoen vorig jaar en de sterke start nu”, zegt Alonso. “Natuurlijk hebben ze nu de snelste auto, dus het is goed om te zien dat Carlos nog een paar jaar in die auto zit. En met deze nieuwe reglementen zou dat een zeer competitief pakket moeten blijven.”