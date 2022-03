Domenicali: F1 kan in potentie wel dertig races houden

De Formule 1 is afgelopen weekend begonnen aan het seizoen 2022, met een recordaantal van 23 races op het programma. De Grand Prix van Miami is nieuw verschenen op de kalender. Volgens het Concorde Akkoord mag de Formule 1 tot het eind van 2025 maximaal 24 races per jaar organiseren. Daar komt binnenkort in ieder geval nog een wedstrijd in de Verenigde Staten bij. Amerikaanse media melden dat een race in Las Vegas mogelijk volgend jaar al op de kalender toegevoegd wordt. Maar de interesse in de koningsklasse van de autosport gaat veel verder dan het aantal races dat de Formule 1 nu kan houden.

“We kunnen met gemak 24 races houden, maar ik durf wel te zeggen dat we in potentie ook wel 30 races kunnen doen”, zegt F1-baas Stefano Domenicali in gesprek met Sky F1. “Er is zoveel belangstelling over de hele wereld. Het is aan ons om de juiste balans te vinden en te zien wat wij graag willen zien. Maar we moeten ook kijken naar de historische waarde die we op de kalender willen behouden.” De Italiaanse voorman van de Formule 1 verklaarde afgelopen weekend in Bahrein al dat er waarschijnlijk traditionele circuits gaan verdwijnen. “Er zijn promotors met aflopende contracten, mogelijk verdwijnen er wat van de huidige GP’s van de kalender.”

De interesse komt niet alleen uit Las Vegas, stelt Domenicali. “Ook andere steden hebben interesse in de Formule 1. We zoeken naar de balans en weten waar de kansen liggen.” Hij stelt dat de organisatie binnenkort met een strategie komt om de sport verder te laten groeien. Ook Afrika staat op de verlanglijst, erkent Domenicali. In 1993 was de Formule 1 voor het laatst te gast op het circuit van Kyalami. “Naast Amerika en China zit er veel potentie in Afrika. Er is daar veel interesse en dat is vanzelfsprekend ook een van de gebieden waar we geografisch niet vertegenwoordigd zijn”, besluit de topman.