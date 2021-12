Formule 1 2022: Waar en wanneer begint het nieuwe seizoen?

Wanneer en waar is de volgende Formule 1-race?

Datum: Zondag 20 maart 2022

Race: Grand Prix van Bahrein

Circuit: Bahrain International Circuit

De eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 staat gepland voor zondag 20 maart. Net als afgelopen jaar staat de openingsrace gepland op het Bahrain International Circuit. Om het seizoen direct spectaculair te beginnen wil men aftrappen met een sprintraceweekend. Dat houdt in dat op vrijdagavond de kwalificatie verreden wordt en er op zaterdag een korte race over honderd kilometer op het programma staat. De uitslag van deze sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag.

Daarbovenop komt het debuut van de nieuwe bolides. Het technisch reglement is in de winter volledig overhoop gegaan, met ingrijpende veranderingen aan de aerodynamica. De auto’s maken nu gebruik van grondeffect, met als doel elkaar beter te kunnen volgen. Dat moet het spektakel vergroten. In hoeverre dat daadwerkelijk het geval is, zal in Bahrein moeten blijken.

De GP van Bahrein staat al sinds 2004 op het programma. Enkel in 2011 ontbrak de wedstrijd op het programma. De afgelopen drie jaar ging de winst naar Lewis Hamilton in de Mercedes.

Data F1-wintertests 2022

Voorafgaand aan de seizoensopener krijgen de Formule 1-teams de kans om hun nieuwe wagens aan de tand te voelen. Er staan twee wintertest van drie dagen op het programma. Van 23 tot 25 februari wordt er getest op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waarna al het materiaal wordt vervoerd naar Bahrein. Daar staat van 11 tot 13 maart een tweede driedaagse test op het programma. Een week later trapt op datzelfde Bahrain International Circuit het seizoen 2022 af.

Data Circuit 23-25 februari Circuit de Barcelona-Catalunya 11-13 maart Bahrain International Circuit

Formule 1-kalender 2022

Het F1-seizoen 2022 bestaat uit een recordaantal van 23 Grands Prix, zo maakte de sport medio oktober bekend. Het seizoen begint op 20 maart met de Grand Prix van Bahrein en eindigt exact negen maanden later op 20 november met de Grand Prix van Abu Dhabi. De Formule 1 houdt rekening met het WK Voetbal, dat een dag na de seizoensfinale aanvangt.

Er staat in 2022 één nieuwe race op de kalender: de Grand Prix van Miami. In de Amerikaanse stad wordt op een nieuw stratencircuit geracet. Ook staan de GP’s in Australië, Canada, Singapore en Japan weer op het programma. De afgelopen twee seizoenen werden deze evenementen geschrapt vanwege de coronapandemie. De race in Melbourne is de derde race van het seizoen, na de openingsrace in Bahrein en de spectaculaire stratenrace in Saudi-Arabië. Imola heeft na de invalbeurten tijdens de pandemie een vaste plek op de kalender gekregen.

De Grand Prix van Nederland 2022 staat gepland op zondag 4 september. Net als vorig jaar vormt de race op Circuit Zandvoort de middelste horde van een triple-header met Spa-Francorchamps en Monza.

Ook staan er komend jaar weer sprintraces op het programma. De Formule 1 wil een zestal evenementen organiseren met een korte race over honderd kilometer op zaterdagmiddag. Deze sprintraces moeten plaatsvinden in Bahrein, Imola, Montreal en de Red Bull Ring. Na de zomerstop volgen dan nog sprintraces in Zandvoort en Brazilië.

Datum Grand Prix Circuit 20 maart Bahrein Sakhir 27 maart Saudi-Arabië Jeddah 10 april Australië Albert Park 24 april Emilia-Romagna Imola 8 mei Miami Miami Gardens 22 mei Spanje Barcelona 29 mei Monaco Monte-Carlo 12 juni Azerbeidzjan Baku 19 juni Canada Montreal 3 juli Groot-Brittannië Silverstone 10 juli Oostenrijk Red Bull Ring 24 juli Frankrijk Paul Ricard 31 juli Hongarije Hungaroring 28 augustus België Spa-Francorchamps 4 september Nederland Zandvoort 11 september Italië Monza 25 september Rusland Sochi 2 oktober Singapore Marina Bay 9 oktober Japan Suzuka 23 oktober Verenigde Staten Circuit of the Americas 30 oktober Mexico-Stad Autodromo Hermanos Rodriguez 13 november Sao Paulo Interlagos 20 november Abu Dhabi Yas Marina