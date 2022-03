De Formule 1-organisatie ziet een flinke stijging in het aantal verzoeken van nieuwe locaties. Zo komen Qatar en Las Vegas vanaf 2023 al permanent op de F1-kalender te staan. Het aantal Grands Prix groeit zo hard dat het maximum van 25 races per jaar, zoals dat is vastgelegd in het Concorde Agreement, snel in zicht komt. Momenteel is uitbreiding nog mogelijk zonder dat daarbij bestaande locaties verloren gaan. F1 CEO Stefano Domenicali waarschuwt echter dat bepaalde circuits in de toekomst mogelijk wel moeten wijken voor nieuwe locaties. Dit houdt in dat ze ofwel helemaal geschrapt worden ofwel gaan alterneren met andere circuits.

"Dit proces is eigenlijk al begonnen", antwoordt de F1-topman tegen onder meer Motorsport.com op de vraag of bestaande wedstrijden hun plek op de kalender kunnen verliezen om ruimte te maken voor nieuwe races. "Er is een aantal promotors dat aflopende contracten heeft en een deel daarvan gaat waarschijnlijk niet langer deel uitmaken van de kalender. Andere banen blijven, maar in een andere vorm - denk aan het roteren van circuits. Binnenkort maken we onze keuzes bekend. Je kan een aantal nieuwe GP's verwachten. Het is echter niet eenvoudig om alles op voorhand te plannen. Neem China. We moeten afwachten hoe de situatie omtrent corona zich daar verder ontwikkelt. Maar dit hebben we vorig jaar ook gedaan met het oog op 2022."

"Historie is niet meer genoeg"

Een aantal Grands Prix beschikt over een contract voor de lange termijn. Zo werd onlangs bekend dat het contract voor de Grand Prix van Bahrein tot en met 2036 is verlengd. Met diverse andere promotors wordt momenteel nog onderhandeld. Zo lopen de contracten van Frankrijk, Monaco, België en Mexico na dit seizoen af. De toekomst van de Franse GP is van die races het minst zeker, ondanks de onlangs uitgesproken steun van de Franse president Emmanuel Macron.

Domenicali maakt duidelijk dat locaties zoals Monaco en Spa, waar de Formule 1 al tijden komt, er niet zomaar vanuit mogen gaan dat hun plaats op de kalender gegarandeerd is. "We moeten een balans zien te vinden tussen nieuwe GP's, historische races en circuits die deel moeten blijven uitmaken van de kalender", vervolgt de Italiaan. "Dat er verzoeken binnenkomen van nieuwe locaties is gunstig voor de gehele F1. Het dwingt organisatoren van traditionele Grands Prix ertoe om hun kwaliteitsniveau te verhogen. Qua wat men het publiek biedt, de infrastructuur en het beheer van het evenement. Het is niet meer genoeg om een bepaalde geschiedenis te hebben, je moet laten zien dat je bij kan blijven."

Nieuwe F1-races in Azië?

Hoewel sommige landen van de kalender kunnen verdwijnen, ziet de F1-baas geen probleem in de keuze om vanaf volgend F1-seizoen drie Grands Prix in de Verenigde Staten te hebben. Las Vegas voegt zich volgend jaar naast Miami en Austin op het programma.

"Er is ook veel belangstelling vanuit het Verre Oosten. De komst van Guanyu Zhou in de Formule 1 trekt daar veel aandacht en dat verbaast ons niet", gaat Domenicali verder. "Buiten Ferrari zijn het de coureurs die de interesse in hun landen doen groeien. Dit hebben we gezien in Brazilië, Spanje en zo zijn er nog genoeg andere voorbeelden. Vanuit China hebben we nieuwe verzoeken gehad om een GP te organiseren, al voordat Zhou zijn eerste race had gereden."