Na de seizoensopener in Bahrein hebben de teams hun spullen snel moeten inpakken. Het vliegtuig richting Jeddah stond na de race immers al te wachten. In Saudi-Arabië vindt aankomend weekend de tweede race van het bomvolle seizoen 2022 plaats. Na het treffen op het Bahrain International Circuit, met brede uitloopstroken en voldoende ruimte voor een foutje, wordt er in Jeddah geracet op een bloedsnel en listig stratencircuit. In 2022 een geheel nieuwe uitdaging voor de coureurs en teams. Hoe is het zicht met de nieuwe wagens op een stratencircuit? Hoe zit het met porpoising? En wie kan in het korte tijdsbestek nog een stap zetten in de ontwikkeling van de wagen? Vragen waar we komende week een antwoord op krijgen.

De Grand Prix van Saudi-Arabië stond in 2021 voor het eerst op het programma. Vorig jaar was het de voorlaatste race van het seizoen, waardoor er slechts 112 dagen zitten tussen beide races. De clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op het Jeddah Corniche Circuit staat veel fans nog helder voor de geest. Wie komt er ditmaal als winnaar bovendrijven? We weten het zondagavond rond de klok van 21.00 uur.

Starttijd Grand Prix van Saudi-Arabië 2022

De GP van Saudi-Arabië in Jeddah, de tweede ronde van het Formule 1-seizoen 2022, begint op zondag 27 maart 2022 om 20.00 uur lokale tijd, dat is 19.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd vindt in de avond plaats en zal dus onder kunstlicht verreden worden.

In de aanloop naar de race vinden de gebruikelijke sessies plaats. Op vrijdag wordt er tweemaal een uur getraind: om 15.00 uur en 18.00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag wordt tussen 15.00 uur en 16.00 uur voor het laatst getraind, waarna om 18.00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie van start gaat. Op de vrijdag en zaterdag is er nog sprake van twee uur tijdsverschil. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd in Nederland in, waardoor het verschil teruggebracht wordt tot een uur.

Sessie Datum Tijden Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 25 maart 17.00u - 18.00u 15.00u - 16.00u Tweede vrije training Vrijdag 25 maart 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Derde vrije training Zaterdag 26 maart 17.00u - 18.00u 15.00u - 16.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 26 maart 20.00u - 20.18u 18.00u - 18.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 26 maart 20.25u - 20.40u 18.25u - 18.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 26 maart 20.48u - 21.00u 18.48u - 19.00u Grand Prix van Bahrein Zondag 27 maart 20.00u 19.00 uur