Gazzetta: Eindelijk weer Ferrari, een eind aan twee duistere jaren

'Fantastica doppietta Ferrari in Bahrain', kopt de Gazzetta. Oftewel: Ferrari heeft een fantastische één-twee te pakken in Bahrein. De redactie van de roze sportkrant was na de wintertests al optimistisch en dat is met recht gebleken. De Scuderia staat er weer. "Eindelijk Ferrari, eindelijk is het rood terug. Net zoals in sprookjes was het een kleine prins die voor de betovering zorgde en de droogte sinds 2019 wist te doorbreken", doelt de journalist op Charles Leclerc. "Het was een daverend feest. Op de tweede plaats eindigde immers de andere rode bolide van Carlos Sainz, die voor een fantastisch een-tweetje zorgde."

"Het is een triomf die twee jaar van duisternis, lijden, kritiek, grappen en zelfs karikaturen op TV wegvaagt." Hoe anders is dat bij het team dat vorig jaar de rijderskampioen leverde. 'Disastro Red Bull' laat de Gazzetta optekenen. Het behoeft geen vertaling. "Het was een totale ramp voor Red Bull. Verstappen, die bijna tot het einde streed met Leclerc, moest opgeven door een technisch probleem, Sergio Perez spinde en zou de finish evenmin halen. Zo eindigde Lewis Hamilton op het podium, hoewel hij nooit echt in de race zat omdat Mercedes teleurstelde en niet het niveau van Ferrari en Red Bull kon halen. Maar ja, je moet de eindstreep wel halen", haalt men de voornaamste les in de autosport aan. Ferrari deed dat zoals bekend wel en ook nog eens in stijl, een moment waar de tifosi zeer lang naar hebben uitgekeken.

Bild: Oude grootmacht is terug, compleet drama voor Red Bull

Het Duitse Bild pakte na de kwalificatie alvast uit met de tekst 'Alles auf Rot in Bahrain' en heeft die conclusie een dag later niet aan hoeven passen. "Wat kende de openingsrace van dit seizoen weer veel drama! Ferrari meldt zich op de voorposten, Max Verstappen moet kort voor het einde opgeven door een probleem met de benzinetoevoer", vat de journaliste van dienst de zondagavond in Bahrein kort samen. Daarbij benoemt de grootste krant van Duitsland dat het in principe goed nieuws is voor de Formule 1 dat Ferrari weer serieus meedoet. "Charles Leclerc brengt een oude grootmacht terug naar voren met de eerste Ferrari-zege sinds Singapore 2019."

"Het is een megasucces voor Ferrari, terwijl er bij Red Bull juist een groot drama te vinden is." Beide auto's van dat team moesten forfait geven, al ging het voordien ook al niet crescendo. "Het was zeker niet het enige probleem op deze racezondag. Meerdere keren beklaagde Verstappen zich over de boordradio. Was het niet over zijn stuur dan wel over de bandenslijtage waar Red Bull meer last van had dan Ferrari." De conclusie is een tamelijk pijnlijke: Mercedes, dat op papier een mindere auto had voor de ouverture, staat aan het eind van de rit met beduidend meer punten. "De concurrentie scoort, Red Bull haalt geen schamel punt. De eerstvolgende race is komende zondag al. Soortgelijke problemen mogen dan niet nog eens opspelen, tenminste: als Red Bull niet meteen achter de feiten aan wil lopen in de titelstrijd."

Sky Sports: Een lijdensweg voor Red Bull en feest voor Ferrari

Bij Sky Sports komt men eveneens superlatieven tekort voor de renaissance van Ferrari. Men spreekt over de “briljante Ferrari-zege van Charles Leclerc in een zinderende start in de woestijn”. Uiteraard komt de strijd om de zege tussen Leclerc en Verstappen aan bod: “Ze streden wiel-aan-wiel voor het grootste deel van deze eerste race, en voerden meerdere spectaculaire duels uit. Het eindigde in een lijdensweg voor Red Bull en feest voor Ferrari.” Bij de equipe uit Maranello kwam er een einde aan een reeks van 45 races zonder overwinning.

Bij Red Bull was de stemming een stuk minder. Beide rijders vielen in de slotfase uit met technisch malheur. Sky Sports schrijft daarover: “Verstappen, de regerend wereldkampioen rijdend op de tweede plaats, moest met slechts drie ronden te gaan opgeven met een betrouwbaarheidsprobleem. Dat opende de deur voor Carlos Sainz voor een Ferrari 1-2. De pijn was echter nog niet over voor Red Bull. Sergio Perez spinde in de laatste ronde in gevecht met Lewis Hamilton om de derde plaats. Dat completeerde de schadebeperking voor Mercedes, in een race waarin de wereldkampioenen veel langzamer waren dan de rivalen.” Het slotakkoord was voor de Scuderia: “Dit was de grote dag van Ferrari.”

L'Equipe: Het duurde slechts drie ronden, maar het was een geweldige race!

“Charles Leclerc heeft de vloek van Bahrein opgeheven”, zo kopte de grootste sportkrant van Frankrijk. Drie jaar nadat hij hier de eerste zege uit zijn loopbaan door de vingers zag glippen, met een motorisch probleem tien ronden voor het einde, zette de Monegask wat zaken recht. “Zelfs toen Max Verstappen drie ronden lang na de eerste pitstop de druk opvoerde, bleef hij kalm en heroverde hij de positie een paar ronden later terug.” Het duel om de leiding was volgens de Franse redactie met afstand het hoogtepunt van een verder niet al te beklijvende race. “Het duurde slechts drie ronden, maar het was een geweldige race! En alles verliep zoals het hoort.” De strijd om de leiding werd zelfs opgenomen in het traditionele juryrapport na afloop van de race en kreeg 18 van de 20 punten.

Red Bull Racing moest het doen met slechts 7 uit 20. De verklaring daarvoor luidde als volgt: “In drie ronden tijd verspeelde Red Bull alles. Dat begon al tijdens de safety car toen Verstappen via de radio klaagde dat zijn auto lastig te besturen was. De vraag was in hoeverre hij bij de herstart Carlos Sainz achter zich zou kunnen houden. Uiteindelijk lukte dat niet, toen een ander probleem opdook. Zijn Red Bull viel plotseling stil. In de laatste ronde was Sergio Perez niet in staat om de eerste bocht door te komen. De Oostenrijkers begonnen goed aan de race, met Verstappen in duel met Leclerc om de leiding. Een potentieel 2-4 resultaat eindigde in nul punten.”

Ferrari daarentegen krijgt, volledig terecht, 20 uit 20: “Het seizoen had voor Ferrari niet beter kunnen beginnen.”

