‘Formule 1 mogelijk volgend jaar al naar Las Vegas’

De onderhandelingen voor een Formule 1-race op The Strip in Las Vegas zijn in een vergevorderd stadium, meldt SBJ. Nog in de eerste helft van dit jaar zou er een officiële bekendmaking kunnen komen, maar diverse kopstukken van de Formule 1-organisatie hebben Las Vegas de afgelopen maanden bezocht om tot een deal te komen. Ook vonden er tijdens de meest recente Amerikaanse F1-race gesprekken plaats. Intussen wordt er gewerkt aan de details en een logistiek plan. Mocht het proces voorspoedig verlopen, kan de Grand Prix in de gokstad volgend jaar al op de kalender gezet worden. Het is echter waarschijnlijker dat de race in 2024 pas op de kalender verschijnt.

Het is niet de eerste keer dat Las Vegas in verband wordt gebracht met de Formule 1. In 1976 werd al gesproken over een eventuele F1-race op een parkeerplaats in Las Vegas, dat werd in 1981 en 1982 in de praktijk gebracht met races bij Ceasars Palace. Halverwege de jaren negentig werd er vanuit Las Vegas weer een campagne gestart om de Formule 1 te halen, maar dat plan liep op niets uit. De Formule 1 was daarna jarenlang te gast op Indianapolis en verkaste in 2012 naar Austin, Texas

Het Circuit of the Americas bij Austin is de afgelopen jaren de vaste Amerikaanse uitvalsbasis geweest voor de Formule 1. Dit jaar komt daar een Grand Prix rond het Hard Rock Stadium in Miami bij, waar op 8 mei aanstaande voor het eerst gereden wordt. Met de toevoeging van een derde race in Las Vegas hoopt de organisatie te voldoen aan de gestegen belangstelling voor de Formule 1, die mede veroorzaakt is door de Netflix-hit Drive to Survive.