‘Las Vegas sprak in Austin met F1 over derde GP in Amerika’

Sinds de Formule 1 in 2017 werd overgenomen door Liberty Media is het een doel van de sport om vaste voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Met dank aan onder meer de Netflix-serie Drive to Survive lijkt dat voornemen aardig te slagen. De Amerikaanse GP werd op een uitverkocht Circuit of the Americas verreden, over het hele weekend kwamen er 400.000 mensen op het evenement af. Volgend jaar kunnen de Amerikanen zich verheugen op een tweede race in eigen land, want dan reist de F1 voor het eerst af naar Miami.

Dat lijkt de Formule 1 echter nog niet voldoende te vinden, want er gaan al geruchten dat er een derde race op Amerikaans grondgebied moet komen. Een van de locaties die men daarvoor op het oog heeft, is Las Vegas. De gokstad in de staat Nevada organiseerde in 1981 en 1982 al F1-races en zou voor Liberty de perfecte plek zijn om een derde F1-race in de VS te organiseren. De stad zelf lijkt in ieder geval bereid om te luisteren naar de plannen van de sport, want een afvaardiging van Nevada was afgelopen weekend te gast op het Circuit of the Americas. Dat meldt de Daily Mail.

De delegatie uit Las Vegas sprak in Austin onder meer met F1-topman Stefano Domenicali en kreeg achter de schermen een inkijkje hoe een F1-race gerund wordt. Gouverneur Steve Sisolak van Nevada bevestigde dat hij onderdeel was van de aanwezige delegatie op COTA: “Ik heb de kans gehad om met de leiders van de F1 te spreken en ik waardeer dat ze tijd voor ons vrijmaakten.”

Het is overigens absoluut nog geen uitgemaakte zaak dat de Formule 1 in 2023 voor het eerst sinds 1982 drie races op Amerikaans grondgebied afwerkt. Voordat er een overeenkomst kan worden afgesloten met Las Vegas, moeten er nog enkele plooien worden gladgestreken. Nadat de eerdere edities van de GP van Las Vegas op de parkeerplaats van Caesars Palace absoluut geen succes waren, zou de F1 azen op een meer aansprekende locatie voor het circuit. De ogen zouden daarbij nadrukkelijk gericht zijn op de fameuze Strip, waar veel bekende hotels en casino’s zich bevinden.