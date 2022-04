De stemming bij Haas F1 Team is na de eerste vier races van 2022 opperbest. De afgelopen twee seizoenen bivakkeerde het team in de achterhoede en vooral vorig jaar reden de Amerikaanse bolides stijf achteraan rond. Er werden geen punten gescoord, maar de VF-21 werd ook niet doorontwikkeld. In plaats daarvan zette Haas vol in op de ontwikkeling van de 2022-auto en voorlopig is dat succesvol gebleken. Kevin Magnussen scoorde in drie van de vier races punten, waardoor de renstal nu al vijf keer zoveel punten heeft verzameld als in de twee voorgaande seizoenen bij elkaar.

In de paddock beginnen er inmiddels twijfels te ontstaan over hoe de VF-22 zo goed mee kan komen. Haas neemt al jaren onderdelen af bij Ferrari, maar is er dit jaar te innig samengewerkt door beide partijen? Technisch directeur Simone Resta ontkent dat. “Ja, we kennen de regels en die moeten we respecteren. Dat doen wij ook, dus we kijken vooruit. Er valt niet veel over te zeggen”, antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. “Als je naar de foto’s kijkt, zie je veel auto’s met veel gelijkenissen. Wat moet je ervan zeggen? Iedereen heeft werk te doen en moet zich op zichzelf concentreren. Ik gok dat enkelen niet hadden verwacht dat een team als Haas in de middenmoot zou staan. Maar dat is het leven.”

Haas begon uitstekend aan het seizoen, maar is inmiddels teruggevallen naar de zevende plek bij de constructeurs. Toch geeft Resta toe dat het nog niet helemaal duidelijk is waar het team precies staat. “Wie weet? Momenteel zijn we zevende”, concludeert hij. “We zijn heel goed begonnen, maar qua punten hadden we in Australië geen goede race. We moeten gewoon hard blijven werken en proberen om ons race na race te verbeteren. Ik denk dat we weten welke doelstellingen we als team hebben geformuleerd, dus we moeten ons best doen om ervoor te zorgen dat we die kunnen bereiken.”

'Ontwikkelingsstrijd moet nog op gang komen'

Net als Ferrari heeft Haas F1 ook nog geen grote upgrades ontwikkeld voor de VF-22. Teambaas Guenther Steiner beargumenteert dat er uit het huidige pakket nog meer te halen valt en Resta sluit zich daarbij aan. “Ik begrijp zijn standpunt. De auto’s en banden zijn zo anders dan vorig jaar dat we nog het nodige moeten leren. Daarnaast moet ook gezegd worden dat er veel meer uit de auto gehaald kan worden, want dit is het eerste jaar onder de nieuwe reglementen”, legt Resta uit. “Ik ben het dus met Guenther eens. Desalniettemin valt er ook aan de auto nog veel te verbeteren. Dat moeten we niet gehaast doen, maar op het juiste moment en om de auto vooruit te helpen. Ik denk dat er potentie is om dat te doen.”

Er werd vanaf de start van het huidige seizoen een stevige ontwikkelingsstrijd tussen de teams verwacht, maar die moet nog losbarsten. Resta vermoedt dat onder meer de korte wintertests en het missen van kennis over de auto en banden daar een rol in spelen, maar tegelijkertijd denkt hij ook dat die strijd nog wel op gang gaat komen. “De potentie is er. De auto’s zijn allemaal anders en er is veel te leren over de nieuwe oplossing. Ik denk dus dat beide aspecten kloppen. Bovenal is er natuurlijk een budgetplafond, dus iedereen is beperkt in wat ze kunnen doen. We moeten ietwat voorzichtig zijn met het geld uitgeven aan dingen.”