Hoewel Sebastian Vettel bij Red Bull vier jaar op rij de wereldtitel in de wacht heeft weten te slepen, moest de Duitser in dienst van Ferrari steevast zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton in de jaren dat beide coureurs verwikkeld waren in de titelstrijd. Dit jaar lijkt Max Verstappen de voornaamste uitdager te zijn van de zevenvoudig wereldkampioen, maar op advies van Sebastian Vettel hoeft de Limburger niet te rekenen.

“Ik heb geen advies voor hem, omdat het mij nooit gelukt is. Lewis heeft mij verslagen dus het is beter dat ik hem geen advies geef”, antwoordt Vettel wanneer hij door Motorsport.com gevraagd wordt of hij nog tips heeft voor de Nederlander. “Ik neem aan dat hij er wel in wil slagen, maar het is een lang jaar met een hoop races dus zo werkt het niet. Ik ga hem geen advies geven.”

In de eerste vier races van het jaar kwam het telkens nog tot een onderlinge confrontatie tussen Hamilton en Verstappen, die in de WK-stand al een flink gat hebben geslagen naar Valtteri Bottas op de derde plek. Op de vraag wat Vettel vindt van de strijd tussen beide kemphanen moet de Heppenheimer het antwoord schuldig blijven: “Ik weet het niet, ik heb er niet veel van meegekregen omdat ik er ver achter zit. Maar ze zitten qua snelheid heel dicht bij elkaar en als je zo dicht bij elkaar zit vecht je ook vaker om hetzelfde stukje asfalt. Het is geweldig als je twee coureurs, in twee verschillende auto’s hebt die vechten om de overwinning. We zullen zien hoe het zich de rest van het jaar zal ontvouwen.”

Lof voor Hamilton en Verstappen

McLaren CEO Zak Brown liet eerder deze week nog weten dat het slechts “een kwestie van tijd” is voordat Hamilton en Verstappen er samen een keer af zullen vliegen. Vettel vindt een dergelijke gedachte niet terecht en vindt juist dat Verstappen en Hamilton lof verdienen.

“Ik ben er niet echt mee bezig omdat ik het zelf al druk genoeg heb. Maar wat mensen van buitenaf, journalisten, niet lijken te beseffen is hoe dicht het soms bij elkaar zit en hoe makkelijk het soms fout kan gaan, zonder dat iemand daar de intentie voor heeft, zoals Max ook al heeft gezegd. Niemand wil een andere auto of zichzelf uitschakelen, omdat de kans dat het fout gaat zo groot is. Aan de andere kant wil je er echter ook langs, of juist je eigen plek verdedigen. Dan heb je het soms over heel kleine marges en dan kan het minste of geringste er al voor zorgen dat het fout gaat.”

“Tot dusver hebben ze het heel goed gedaan en ik denk dat dat ook hun klasse laat zien. Ik snap niet waarom je zo uit zou moeten kijken naar een crash. Je zou er juist blij van moeten worden dat ze zo close met elkaar weten te racen, zonder crashes. Dat is hun talent. Ik begrijp dat het voor jullie leuker is wanneer de onderdelen in het rond vliegen, maar voor ons is het juist veel mooier wanneer wij een ander op het randje in proberen te halen en daar ook in slagen.”

