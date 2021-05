Brown: “Kwestie van tijd” voordat Verstappen en Hamilton crashen

In de eerste vier races van het seizoen is het nog telkens tot een onderling duel op de baan gekomen tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. In Imola raakten beide titelkandidaten elkaar zelfs in de eerste bocht, maar tot dusver dit seizoen liep het iedere keer nog goed af voor beide coureurs. Ook tijdens de vorige race in Barcelona streden beide coureurs weer wiel aan wiel, maar was het bij de start vooral Hamilton die eieren voor zijn geld koos en de Red Bull voldoende ruimte gaf, om later in de race op weg naar de zege toch weer de leiding over te nemen.

McLaren CEO Zak Brown geniet van het duel tussen Hamilton en Verstappen, maar de Amerikaan ziet het dit seizoen wel nog een keer mis gaan tussen beide titelkandidaten: “Rivaliteit is geweldig voor de sport en het is goed om te zien hoe die twee ervoor gaan”, vertelde Brown tijdens de onthulling van de speciale livery voor de Grand Prix van Monaco. “Ik hoop dat dat dit jaar voor ons nog een kans gaat opleveren, omdat ik denk dat het slechts een kwestie van tijd is voordat ze allebei niet op willen geven in de eerste bocht en ze er allebei niet doorheen komen.”

Hoewel zijn team zich nog niet kan mengen in de titelstrijd, geniet Brown wel van de onderlinge strijd tussen Verstappen en Hamilton. “Het is geweldig voor de Formule 1. Lewis heeft het tot dusver vrij gemakkelijk gehad, op dat ene jaar met Nico [Rosberg] na. Ik denk dat het een geweldige rivaliteit is. Max heeft ervoor gezorgd dat Lewis een tandje bij heeft moeten steken. Niet dat hij nog veel bij moest zetten, maar hij presteert nu wel absoluut weer op zijn best.”

“Het is vrij helder dat Lewis een heel slimme coureur is. Je ziet hem gewoon afwachten totdat hij toe kan slaan, hij is niet echt overijverig. Dat is wel de ervaring die er doorheen komt.”

Norris: Verstappen moet kansen wel grijpen

Ook McLaren-coureur Lando Norris kan wel genieten van de strijd tussen Hamilton en Verstappen en ziet een interessant verschil in aanpak: ‘Max gaat voor die kansen zoals in bocht 1 [in Spanje]”, vertelt Norris. “Dat was best een riskante actie. Als Lewis daar had ingestuurd waren ze allebei gecrasht. Max was dus vrij vastberaden met zijn actie, maar dat zijn wel de kansen die Max moet pakken op dit moment omdat ze [Red Bull] iets langzamer zijn. Dat maakt het ook leuk, omdat Lewis zich dan terug moet vechten om er weer voorbij te komen. Dat maakt het leuk.”

VIDEO: Ernest Knoors over de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton