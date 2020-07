Vettel: Ferrari SF1000 ‘onherkenbaar’ tijdens GP Oostenrijk

“Omdat ik de tijd tussen de races hier doorbreng, heb ik geprofiteerd van de zonneschijn”, vertelde Vettel maandagavond op Servus TV. In de bergen maakte hij zijn hoofd leeg na de voor hem zeer tegenvallend verlopen Oostenrijkse Grand Prix. “Het was goed om vandaag in de frisse lucht te zijn. Niemand was op de berg, ik was alleen en had tijd voor mezelf. In deze situatie voelt dat goed.” De viervoudig wereldkampioen werd zondag teleurstellend tiende op de Red Bull Ring, nadat hij in de kwalificatie al in het tweede segment strandde. De verklaring van Vettel: de snelheid miste. “De auto was onherkenbaar in vergelijking met het gevoel dat ik op vrijdag had. Al met al was het voor mij geen goede dag.”

Terwijl Vettel niet verder kwam dan P10, zag hij teamgenoot Charles Leclerc naar het podium gaan. Zelf stond Vettel halverwege de race achterstevoren toen hij probeerde om geen botsing te veroorzaken met Carlos Sainz Jr.. “Het hoorde geen aanval te zijn, ik wilde gewoon zo dicht mogelijk in de buurt zitten”, zei de Ferrari-coureur daarover. “Het was mijn fout. Ik wilde hem niet raken en toen gooide ik het anker uit en blokkeerde ik mijn achterwielen. Ik denk dat ik het goed deed in een auto zonder handrem. Maar het was natuurlijk niet de intentie om de auto te laten spinnen.”

Vettel beseft dat hij dergelijke fouten niet mag maken, zeker niet omdat hij naar eigen zeggen in de slotfase nog terrein had kunnen goedmaken. “Dit is een absolute no-go. Zonder die spin had ik veel betere kansen gehad.” Met een nieuw setje zachte banden verwachtte hij nog terrein goed te kunnen maken. “Hoewel ik snelheid tekortkwam, had het mij wel in staat gesteld om behoorlijk wat goed te maken, alleen al door het voordeel van de banden. Dat is waarom ik nogal geïrriteerd was.”

Over de race van Leclerc had Vettel overigens niets anders dan lof. “Ten eerste moet je zijn prestatie erkennen. Hij heeft een goede race gereden. Ik ben de eerste om de prestaties van anderen te erkennen”, zei Vettel. Toch is hij van mening dat die podiumplaats van de Monegask het algemene gebrek aan snelheid bij Ferrari niet goed heeft gemaakt. “De auto is niet zo snel als gehoopt dit jaar. Laten we afwachten hoe veel van het seizoen we nog te gaan hebben. Maar het is duidelijk dat we niet staan waar we willen staan.”

Met medewerking van Adam Cooper