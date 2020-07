Ricciardo na uitvalbeurt: "Was al blij dat we weer konden racen"

Ricciardo reed op het moment van zijn opgave op de tiende plaats en was achteraf ietwat gefrustreerd toen hij zag dat er zich door de safety car-situaties kansen voordeden voor de teams in het middenveld. “Het was al vroeg in de race dat ik problemen had en als je dan die [drie] safety cars ziet en alles zich voor je ogen ontvouwt dan had ik daar ook bij kunnen zitten en wat punten kunnen pakken. Maar goed, het mocht niet zo zijn.”

De kans om komende zondag nog een keer op de Red Bull Ring te rijden – in de Grand Prix van Stiermarken – maakt veel goed, vervolgt Ricciardo. “De reden dat ik niet helemaal teleurgesteld ben is omdat we over een week al weer terug zijn en we een tweede kans hebben op dit circuit. Ik ben positief en denk dat we het over zeven dagen goed zullen doen.”

De koelingsproblemen van zijn auto waren niet ernstig, dus de coureur van Renault gaat er van uit dat hij komend weekend gewoon weer strijd kan leveren. “Ik ben optimistisch, volgens mij hebben ze het probleem gevonden en is het eenvoudig op te lossen voor komend weekend. Ik weet niet wat de anderen voor problemen hadden, maar er gebeurde een hoop op de baan. Natuurlijk speelde mee dat we lang niet geracet hebben, maar misschien hebben de hogere temperaturen wel meegespeeld. Mercedes, Red Bull, Haas, een aantal teams had problemen.”

Ricciardo geeft toe dat de frustratie over zijn uitvalbeurt werd overschaduwd door het feit dat het seizoen eindelijk weer is begonnen. “Begrijp me niet verkeerd. Ik wil echt niet zeggen dat ik al blij was hier vandaag te zijn, want ik wil het ook goed doen en in de punten eindigen, maar het simpele feit dat we weer in racemodus zitten voelt goed. Ik denk dat het voor ons allemaal een opluchting was dat we weer op de grid stonden en dat de lichten weer uitgingen.”

Met medewerking van Adam Cooper