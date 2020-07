Webber: "Huwelijk Vettel en Ferrari is voorbij”

Vettel kreeg in mei middels een telefoontje te horen dat de Scuderia hem geen aanbod voor volgend seizoen zou doen. Afgelopen weekend beleefde de viervoudig wereldkampioen een moeilijke eerste race van het seizoen. Hij miste in de kwalificatie Q3 en finishte zondag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op een teleurstellende tiende plaats in een auto die hij zelf ook niet herkende.

Webber die bij Red Bull vijf jaar lang teamgenoot van Vettel was, zegt in de podcast The Fast Lane dat de Duitser er ‘leeg’ uitzag na afloop van de race. “De relatie is over. De chemie is er niet meer, het huwelijk is voorbij”, aldus de Australiër.

“Sebastian heeft nog wel een rood pak aan en rijdt nog wel rond in een rode auto, maar hij is daar alleen nog maar voor zichzelf. Je kan je een scenario voorstellen waarin je wenst dat het nu al voorbij is, zo ziet het er tenminste uit. Ik denk dat in het scenario van Vettel geldt, hoe eerder het over is, hoe beter het is voor iedereen die erbij betrokken is.”

Vooral het feit dat Vettel via de telefoon te horen kreeg dat er geen plek meer voor hem is bij Ferrari, steekt Webber. “Ik denk dat we allemaal verbaasd waren, Sebastian niet in de laatste plaats. En de manier waarop hij het te horen kreeg. Via de telefoon, niet eens de moeite nemen om het ‘m in zijn gezicht te zeggen.”

Webber vervolgt. “Het is duidelijk dat de relatie niet echt gezond was en dat het ze het beste leek om niet verder te gaan. Het was niet alsof ze hem een jaarcontract hadden aangeboden of dat – zoals de pers suggereerde – dat Sebastian een langer contract wilde uitonderhandelen. Dat is niet eens ter tafel gekomen.”

Of Vettel doorgaat is voor Webber geen vraag, wel is het onduidelijk waar en wanneer. “Ik denk niet dat het over is. Ik denk dat hij zeker een stoeltje kan krijgen in ’22. Wie weet, misschien in ’21 al bij Red Bull? Ik denk dat hij energie moet bijtanken, zichzelf moet heruitvinden en Maranello uit zijn hoofd moet verbannen.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen