De start van het seizoen van Sebastian Vettel kon geen beroerder verloop kennen: de viervoudig wereldkampioen nam zijn slechte vorm van zijn laatste jaar bij Ferrari mee naar Aston Martin en eindigde in de eerste vier races twee keer op de vijftiende en twee keer op de dertiende plaats. Deels had dat te maken met gewenning en deels ook met de nieuwe regelgeving van de FIA die met name de low rake-wagens van Mercedes en Aston Martin trof.

Eenmaal gesetteld ging het echter een stuk beter met Vettel. Er was een vijfde plaats in Monaco en het voorlopige hoogtepunt was de tweede plaats van de Duitser in de Grand Prix van Azerbeidzjan. In Hongarije – vlak voor de zomerbreak – leek hij die klassering te herhalen, maar een diskwalificatie vanwege een tekort aan brandstof in de tank, gooide roet in het eten.

Voor Aston Martin was die diskwalificatie een bittere pil, omdat het de 18 punten voor die tweede plaats goed kon gebruiken in het constructeurskampioenschap. Beide concurrenten in dat kampioenschap – Alpine en AlphaTauri – kregen extra punten cadeau. Na elf races staat Aston Martin nu zevende in het kampioenschap met 48 punten, achter Alpine met 77 en AlphaTauri met 68 punten. Als de oorspronkelijke uitslag was blijven staan, zou de strijd veel hechter zijn geweest met Alpine op 75, Aston Martin op 66 en AlphaTauri op 64.

De ranglijst ten spijt heeft Vettel de sceptici na zijn teleurstellende laatste seizoenen bij Ferrari een heel eind de mond gesnoerd, constateert teambaas Otmar Szafnauer in gesprek met Motorsport.com. “Seb is briljant. Hij kwam naar ons toe met het idee dat hij weer van het racen wilde genieten. Ik praat vaak met hem en ik denk dat hij weer geniet van het racen, wat geweldig is.”

Niet alleen Vettel zelf lijkt opgebloeid. Volgens Szafnauer heeft ook het team baat gehad bij de komst van de ervaren Duitser. “Seb brengt een mentaliteit met zich mee die hij al had toen hij al die races en wereldkampioenschappen won. Hij laat geen middel onbeproefd in de manier waarop hij het weekend ingaat en wat hij van ons vraagt. Dat geldt voor beide kanten van de garage. Lance en zijn team hebben van Seb geleerd, en dat heeft ons vooruit geholpen.”

Concreet gaat het daarbij om kleine, maar belangrijk dingen, vervolgt Szafnauer. “Hij had veel ervaring met de rijeigenschappen van de motor bij andere teams, dus dat is meegenomen in de feedback over de rijeigenschappen van de Mercedes [krachtbron]. We hebben dat aanzienlijk verbeterd en als we betere rijeigenschappen hebben, krijgen de rijders meer vertrouwen. Ze gaan sneller.”

“Ergonomie”, haalt Szafnauer nog een voorbeeld aan. “Hij maakte het stuur beter, zodat het gemakkelijker te hanteren is. Dat zijn maar twee kleine voorbeelden van zaken die hij heeft meegebracht, maar ook hoe we elke bocht analyseren en evalueren en de data die we gebruiken, en hoe die data overeenkomt met de feedback van de coureur, zodat we 's nachts de auto kunnen verbeteren. Dus al die dingen.”

Voor het team was het niet makkelijk om na jaren met Sergio Perez opeens met Vettel te werken, maar bij Aston Martin is iedereen inmiddels om. “Iedereen staat achter hem. En hij heeft het geweldig gedaan met het team dat hij heeft, de monteurs, de mensen in de fabriek. Niet zozeer fysiek in de fabriek natuurlijk, vanwege COVID. Maar hij is er een paar keer geweest. En hij is gewoon een oprecht mens en een nuchter persoon. Iedereen houdt daarvan. Dus ja, hij heeft zijn werk goed gedaan.”