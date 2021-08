Organisatie GP Sao Paulo: “Nul kans dat race wordt afgelast”

De Grand Prix van Brazilië was vorig jaar een van de races die van de Formule 1-kalender moest worden geschrapt. Hoewel het land zwaar getroffen is door het coronavirus en de situatie voor reizigers uit het buitenland onzeker blijft, is de organisatie ervan overtuigd dat er dit jaar wel gewoon wordt geracet op het circuit van Interlagos. Vanwege het vaccinatieprogramma wordt er in Sao Paulo zelfs uitgegaan van het scenario dat de tribunes volledig gevuld zullen zijn. Aan het einde van deze maand zullen dan ook 20.000 extra kaarten in de verkoop gaan.

Organisatie hoopt op nieuwe datum

De Grand Prix van Sao Paulo (sinds dit jaar de nieuwe naam voor de race in Brazilië) staat gepland voor zondag 7 november, maar de organisatie hoopt de Grand Prix een weekje naar achteren te kunnen verplaatsen. Zo is maandag bekend geworden tijdens een persconferentie, waar onder andere de gouverneur João Doria en burgemeester Ricardo Nunes van Sao Paulo bij aanwezig waren. Een race op 14 november zou namelijk gekoppeld kunnen worden aan een nationale feestdag in Brazilië op 15 november, waar de miljoenenstad vanwege de extra toeristen die de Grand Prix met zich meebrengt nog een slaatje uit hoopt te kunnen slaan.

Gevraagd door Motorsport.com hoe groot de kans is dat de race daadwerkelijk met een week wordt uitgesteld, antwoordt promotor Alan Adler: “Ik zou zeggen fifty-fifty. Het is een puzzel, maar we gaan er wel voor vechten.”

'Nul kans dat het wordt afgelast'

Een definitief besluit over de eventuele datumwijziging moet volgen op 26 augustus. Hoewel het dus nog even afwachten is op welke datum er wordt geracet, staat het volgens Adler wel al vast dát er zal worden geracet: “Er is nul kans dat de Grand Prix van Sao Paulo wordt afgelast. Dat is bevestigd.”

“Er is geen kans [op een afgelasting], alleen in het geval van een catastrofe“, voegde Doria eraan toe. “Ik heb gesproken met de Formule 1 CEO [Stefano Domenicali]. Alleen als er iets onverwachts gebeurt [gaat de race niet door], maar we zijn er heel kalm onder. Ik moet alleen de datum nog bevestigd krijgen, voor nu is het 7 november.”

Het Autodromo José Carlos Pace moet in november na Silverstone en Monza het derde circuit worden waar op zaterdag ook wordt geëxperimenteerd met een sprintrace. Ook Jair Bolsonaro is welkom om de actie in Sao Paulo te aanschouwen, ondanks het feit dat de Braziliaanse president de Formule 1 liever ziet racen in Rio de Janeiro: “Hij is uitgenodigd nu hij gevaccineerd is en een mondkapje draagt”, aldus Doria. “Hij heeft gezegd dat de Braziliaanse Grand Prix Sao Paulo zou verlaten en verhuist naar Rio de Janeiro. Dat het voor 99.9% zeker was. Hij is van harte welkom.”