Vettel gediskwalificeerd na GP van Hongarije, Hamilton naar P2

Vettel kende een zeer goede race op de Hungaroring en vocht met Esteban Ocon om de zege. Een ietwat trage pitstop maakte dat hij de laatste stint achter de Fransman moest aanvangen en daarna bleek een inhaalactie voor de winst te hoog gegrepen. Met P2 tekende hij nog steeds voor een uitstekend resultaat, al is de pret van korte duur gebleken. Na afloop van de race moet de FIA namelijk een brandstofmonster van één liter uit de tank kunnen halen en bij de viervoudig wereldkampioen zat er nog maar 0.3 liter in de auto.

Het is reden genoeg gebleken voor de technisch afgevaardigde van de FIA om de zaak te rapporteren aan de stewards. Die hebben de gegevens tot zich genomen, het verhaal van teambaas Otmar Szafnauer aangehoord en ook toegekeken hoe teamleden nog wanhopig het één en ander probeerden aan te tonen. Zo zat er volgens Aston Martin nog wel voldoende brandstof in de tank, maar zouden er andere problemen zijn - bijvoorbeeld met de pomp. Die uitleg is echter voor niets gebleken. Vettel werd alsnog gediskwalificeerd door de wedstrijdleiding van dienst. "Na de race bleek het niet mogelijk om één liter brandstof uit de tank te halen. Het team heeft verschillende kansen gekregen om de voorgeschreven hoeveelheid alsnog uit de auto te halen, maar het bleek slechts mogelijk om er 0.3 liter uit te pompen. Dit is in strijd met artikel 6.6 van het technische reglement van de FIA."

Vettel verliest zijn tweede plek, die zodoende bij Lewis Hamilton terechtkomt. De WK-leider mag derhalve achttien punten bijschrijven in plaats van de eerdere vijftien. Verstappen schuift logischerwijs ook een plekje op, maar dat levert hem slechts één puntje extra op. Het nieuwe verschil in de WK-stand bedraagt daardoor acht punten in het voordeel van Hamilton. Op basis van de initiële race-uitslag - met Vettel nog op P2 - was dat gat zes punten. Sainz schuift in de daguitslag op naar P3 en heeft daarmee zijn tweede podium als Ferrari-coureur te pakken.