Charles Leclerc in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 7

Aantal WK-punten: 80

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 1e (Monaco, Azerbeidzjan)

Beste resultaat: 2e (Groot-Brittannië)

Rapportcijfer: 7,8

Ferrari-teambaas Mattia Binotto noemde onlangs zijn rijdersduo Charles Leclerc en Carlos Sainz de beste in de Formule 1. Uiteraard moet Binotto dat wel zeggen over zijn eigen coureurs, maar de Italiaan zou wel eens gelijk kunnen hebben.

Waarom? Daarvoor kijken we even naar de puntenverdeling bij de topteams. Dat is namelijk een aardige indicatie van hoe de coureurs aan elkaar gewaagd zijn en dus hoe goed ze samen zijn. Mercedes, Red Bull en McLaren hebben dit seizoen respectievelijk 303, 291 en 163 punten bij elkaar gereden. Bij Mercedes en Red Bull zijn Hamilton (195 punten) en Verstappen (187 punten) goed voor 64 procent van het puntentotaal, terwijl Lando Norris bij McLaren zelfs 69 procent van alle punten bij elkaar rijdt (113 van 163 punten). Bij Ferrari ligt die verhouding zo’n beetje fifty-fifty. Sainz behaalde dit seizoen 83 punten, terwijl Leclerc 80 punten bijeen reed.

Die evenwichtige verhouding – en zelfs de minieme voorsprong van nieuwkomer Sainz – vindt Binotto uiteraard prima, want het is een aardige indicatie dat beide coureurs zo'n beetje het uiterste uit hun wagens weten te persen. Leclerc zal echter minder blij zijn. De Monegask liet vorig jaar zijn uitgebluste teamgenoot Sebastian Vettel alle hoeken van de baan zien, maar heeft het dit seizoen beduidend lastiger. Zijn nieuwe teamcollega Sainz kende aan het begin van het seizoen even wat aanpassingsproblemen, maar doet het inmiddels erg goed bij de Scuderia en dat heeft ook Leclerc getriggerd. Hij lijkt er een schepje boven op te hebben gedaan. De 23-jarige Leclerc kwalificeerde zich in acht van de elf verreden Grands Prix voor Sainz en finishte in de negen races die ze samen uitreden, zes keer voor de Spanjaard. Ook het totale aantal ronden dat Leclerc voor Sainz reed is indrukwekkend te noemen: 373 om 174.

Gouden kans in Monaco

Leclerc begon het seizoen met vier finishes in de top zes, waarna twee pole-positions (Monaco en Azerbeidzjan) volgden. Problemen met zijn versnellingsbak na een crash in de kwalificatie verhinderden echter dat Leclerc in zijn woonplaats Monte Carlo aan de start kon verschijnen. Hij zou er vanaf pole een gouden kans op een zege hebben gehad. En laten we niet vergeten dat hij in Groot-Brittannië de hele wedstrijd aan de leiding reed en pas een paar ronden voor het einde moest capituleren voor een aanstormende Hamilton die van geluk mocht spreken nog in de wedstrijd te zitten.

Uiteindelijk werd Leclerc op Silverstone tweede en dat gaf hem vertrouwen voor Hongarije. Leclerc kwalificeerde zich daar ver voor Sainz en hij kende een prima start, maar werd al in de eerste ronde van de baan gereden door Lance Stroll. Leclerc moest vervolgens lijdzaam toezien hoe teamgenoot Sainz vanuit het achterveld naar het podium en vijftien punten reed. Saillant detail: was Sebastian Vettel niet uit de uitslag gehaald dan was Sainz vierde geworden en had de Spanjaard twaalf punten gekregen. De Ferrari-piloten hadden dan in het kampioenschap op precies evenveel punten gestaan. Gelijkheid troef dus bij Ferrari, iets wat Binotto natuurlijk allang wist.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7,5 Koen Sniekers 8,5 Mike Mulder 7,5 Bjorn Smit 8,0